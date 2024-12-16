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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

الأساس الحساب البكى.. سمية الخشاب تثير الجدل بسبب تصريحها عن الزواج

سمية الخشاب
سمية الخشاب
قسم الفن
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نشرت الفنانة سمية الخشاب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إكس وذلك بعد فترة من الغياب حيث تحدثت عن الزواج والارتباط.

وقالت سمية الخشاب : "التيب بتاعي الراجل اللي واثق في نفسه ومبيسمعش للنسوان وبيحط بيرفيوم عدل ومثقف وأكيد طبعا في نفس مستوايا المادي أو أكتر".

وأضافت سمية الخشاب :"الجواز معدش بالشهادة يا جماعة، محدش بقي بيسأل العريس معاه شهادة إيه بقى الحساب البنكي هو الأساس، افهموا بقي واعرفوا ازاي تجيبوا القرش". 

أجر سمية الخشاب فى “عائلة الحاج متولى” 

كشفت الفنانة سمية الخشاب أجرها في مسلسل عائلة الحاج متولي، الذي شاركت فيه في بدايات مشوارها الفني، وحقق نجاحا كبيرا مع الفنان نور الشريف.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم،:«في أحد الأيام قرأت خبر عن بدء تصوير الحاج متولي، وقبلها كنت قابلت الأستاذ نور الشريف ووعدني أني هشتغل معه، وبالفعل كلمني منتج المسلسل في نفس اليوم وقال لي إن فيه نجمة أخرى كانت مرشحة لدور (مديحة) ولكنها اعتذرت، وأنا كنت في بدايتي وقالوا لي لو موافقة لازم تيجي تمضي العقد حالا، وطبعا ذهبت في وقتها ووقعت العقد بـ10 آلاف جنيه، وكل حاجة سارت بعد ذلك بشكل جيد جدا، وسبحان الله المسلسل كسر الدنيا، كنا عايشين حالة من خفة الدم والمرح ولذلك المسلسل حقق نجاح كبير والكل كان مذهولا».

وعن الأمر الذي يميز نور الشريف من وجهة نظرها، قالت: «كان يميزه تواضع النجم الكبير، ودائما يوجه الفنان في اللوكيشن للظهور بشكل أفضل فهو يريد كل شخص أن يظهر بشكل جيد ولا يوجد لديه نقطة النجم الكبير المغرور على الإطلاق».

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