حقيقة اعتذار شيرين عبد الوهاب عن حضور تأبين محمد رحيم

تقيم جمعية المؤلفين والملحنين حفل تأبين للملحن محمد رحيم، بعد غد الأربعاء 18 ديسمبر في دار الأوبرا المصرية.

وكشف مصدر داخل جمعية المؤلفين والملحنين، حقيقة اعتذار شيرين عبد الوهاب، عن الحضور، مشيرا إلى أنه لم يتم توجيه الدعوة لها.

وسيشهد حفل تأبين محمد رحيم، حضور عدد من نجوم الغناء، منهم: (شذى، مي فاروق، سوما، تامر حسني، إيهاب توفيق) وآخرون.

تأبين محمد رحيم

تشارك المطربة شذى في إحياء حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، الأربعاء ١٨ ديسمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي تنظمه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل.

ويشارك في الحفل عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وقالت شذى في تصريحات صحفية عن مشاركتها في الحفل: "إنها تواصلت مع القائمين على الحفل على رأسهم د. مدحت العدل، و الشاعر فوزي إبراهيم، والمايسترو مصطفى حلمي للمشاركة في حفل تكريم الملحن الراحل، مؤكدة على حبها الكبير للملحن محمد رحيم، الذي تعاونت معه في أغنيتها الشهيرة "أنا قلبي داب" والتي تعتبرها من أهم الأغاني في مسيرتها الفنية، بالإضافة إلى عدد من الأوبريتات الوطنية الناجحة.

و أشارت شذى إلى أن جميع النجوم المشاركين في الحفل يسعون لتقديم حدث موسيقي مميز يليق بالموسيقار الراحل وكل محبيه".

محمد رحيم

يذكر أن الموسيقار محمد رحيم، قد رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضي، عن عمر ناهز 45 عاما، بعد أن ترك إرثًا فنيًا مثّل جسر ربط بين الأصالة والحداثة، ليصبح اسمه محفورًا في ذاكرة الفن العربي، وتقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء، أعلنت دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين عن تنظيم حفل تكريم يليق بمكانته.