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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أخبار التوك شو| القاهرة تستضيف القمة 11 للدول الثماني الإسلامية .. صرف تعويضات 5.5 مليار جنيه لسكان رأس الحكمة

التوك شو
التوك شو
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تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

طارق العريان: كنت أشعر بأنني عظيم ومؤثر في الناس منذ الصغر

استضافت الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأثنين، المخرج طارق العريان، والذي كشف تفاصيل عن بدايته في عالم الإخراج.

خبير: إيران لا تخوض الحرب مباشرة على أراضيها

قال الدكتور علاء السعيد، الخبير في الشؤون الإيرانية، انه كما هو معلوم ضرب المنشآت النووية الإيرانية في الوقت الراهن يمثل تحديًا كبيرًا، فإيران قد قامت بتوزيع مواقعها النووية على عدة أماكن، مما يجعل من الصعب على أي جهة خارجية، سواء كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة، تنفيذ ضربات دقيقة ومؤثرة ضد جميع هذه المنشآت دفعة واحدة.

الخميس المقبل.. أحمد موسى: القاهرة تستضيف القمة 11 للدول الثماني الإسلامية

زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارة ستحصل يوم الخميس المقبل، حيث تستضيف القاهرة القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي، التي ستتناول سبل التصدي للتحديات الاقتصادية والسياسية العالمية المتسارعة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تترأس النسخة الحالية من قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D8)، وستستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

وتابع: القمة ستعقد على المستوى الرئاسي، بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء الثمانية، بما في ذلك مصر، بالإضافة إلى رئيس كل من دول تركيا، بنجلاديش، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، نيجيريا، وباكستان.

وأكمل: اجتماع قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي سيتطرق للعديد من الملفات الهامة أبرزها «التسهيلات الجمركية، وتصدير الحبوب».

وأوضح أحمد موسى، أن أولويات القمة تتمحور حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مع التركيز على تطوير الأطر الحالية في مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، لافتًا إلى أن هذا التجمع يعد الأكبر في العالم الإسلامي حيث تمثل نحو 2.5 تريليون دولار من إجمالي الاقتصاد العالمي.

إبراهيم عيسى: تركيا وإيران تتنازعان للسيطرة على الحكم في سوريا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسي، أن تركيا وإيران تتنازعان للسيطرة على مقاليد الحكم في سوريا، قائلا: "من حق أي إنسان أن يسعد بسقوط نظام استبدادي مثلما حدث في سوريا، ولا يجب أن يكون هناك تهليل للطغيان الديني السياسي لحكم سوريا".

صرف تعويضات 5.5 مليار جنيه لسكان رأس الحكمة.. متحدث الحكومة يوضح

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أنه تم العمل على توفير مساكن بديلة لسكان راس الحكمة، مشيرا إلى أنه تم صرف تعويضات مالية للأهالي وأراضي بديلة.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، عبر فضائية المحور"، انه صرفنا 5.5 مليار جنيه تعويضات لسكان رأس الحكمة، مؤكدا أن الدولة تعمل على تطوير منطقة الساحل الشمالي بالكامل.

وتابع المتحدث بأسم مجل الوزراء، أن النصيب الأكبر للشواطئ التي سيتم التطوير فيها تقع على البحر الأبيض المتوسط.

شعبة الخضر والفاكهة تكشف دور المنافذ الثابتة والمتحركة للتخفيف على المواطنين

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، أن الخضراوات سلعة قابلة للتلف، مطالبا المواطن بأن يتجنب من يغالي في الأسعار، واللجوء للمنافذ الثابتة والمتحركة التي تقوم بها الدولة للتخفيف على المواطنين.

وقال “نجيب”، خلال تصريحات ببرنامج “الخلاصة” عبر فضائية "المحور"، أن الخضراوات والفاكهة أسعرها متفاوتة، وفقا للمنطقة ووفقا لجودة المعروض، مؤكدا أن بعض المنتجات لا بد أن تكون مخصصة للاستهلاك المحلي.

وتابع أن بعض التجار لجأ لرفع الأسعار، على الرغم من إطلاق الدولة للمنافذ، مناشدا التجار بالعمل على خفض الأسعار.

أحمد موسى مجلس الوزراء التوك شو برامج التوك شو الشؤون الإيرانية إسعاد يونس الدكتور علاء السعيد

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