اليوم.. جولة جديدة في قضايا أحمد عز وزينة| تفاصيل

تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر اليوم الثلاثاء أولي جلسات الدعوى التي أقامتها الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز تطالبه بزيادة نفقة طفليها شهريا، بعد تقاضيه أجرا كبيرا في فيلم ولاد رزق .

كانت محكمة اسرة مدينة نصر، أصدرت سابقا حكما بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

كانت الفنانة زينة قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.