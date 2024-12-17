أخبار الفن| أول صورة لـ منى فاروق بعد وعكة حقن التخسيس.. وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن شيكو ومنى فاروق نستعرض أبرزها.
أنا تمام وبتحرك.. شيكو يكشف لصدى البلد تفاصيل إصابته في الركبة
كشف الفنان شيكو تفاصيل تعرضه لإصابة في الركبة أدت لتدخل جراحي.
وقال شيكو في تصريح خاص لصدى البلد "وقعت من فترة وكان المفروض تتخيط ومتخيطتش فعملت انفكشن واضطريت افتح وننظف ونقفل غرز كتير".
كان عنده سرطان.. محمود سعد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي
كشف الإعلامي محمود سعد، تفاصيل مرض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، الذي توفي أول أمس عن عمر ناهز الـ 77 عاما.
رمضان 2025.. أحمد مكي يبدأ تصوير الغاوي في هذا الموعد
يبدأ الفنان أحمد مكي تصوير أحدث مسلسلاته الدرامية «الغاوي»، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان المقبل 2025، بحيث يكون أول يوم تصوير الجمعة المقبلة الموافق 20 من ديسمبر الجاري.
على أجهزة التنفس.. أول صورة لـ منى فاروق بعد وعكة حقن التخسيس
نشرت الصفحة الرسمية للفنانة منى فاروق صورة لها وهي تضع اجهزة التنفس بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الايام الماضية .