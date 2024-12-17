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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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10 آلاف جنيه شهريا.. فرص عمل جديدة للشباب | تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل
أمينة الدسوقي
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بمجرد الحصول علي الشهادة والتخرج من الجامعة تبدأ رحلة الشباب في البحث عن وظيفة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها وتخصصاتهم ولهذا تسعى الدولة بشكل مستمر إلى توفير فرص عمل و وظائف جيدة للشباب.

وظائف جديدة للشباب الخريجين 

ويقدم موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وظائف وفرص عدة يختار الشاب ما يناسبه منها وفقا للشروط التي يجدها متوافرة لديه.

ويمكن للراغبين في التقديم على فرص عمل موقع فرصنا التوجه مباشرة إلي الشركة المعلنة أو التقديم عبر الموقع نفسه.

ووفق موقع فرصنا، تطلب شركة خاصة مسؤول توظيف - Recruiter  بالسادس من اكتوبر - الجيزة.

متطلبات وظائف موقع فرصنا 

- مستوي الخبرة خبرة متوسطة

- وفيما يخص سنين الخبرة 3-‎6 سنوات خبرة

- الجنس المطلوب لا يشترط

- اللغة الانجليزية لا يشترط

- السن المطلوب 25 - 33 سنة

- الحاسب الآلي جيد جدا

- المؤهل المطلوب مؤهل عالي

- مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

- الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة. الإعاقات التالية( إعاقة حركية خفيفة،او استخدام العكاز)

مميزات موقع فرصنا 

وتوفر الشركة للملتحق مجموعة من المميزات والتي تتضمن ما يلي :- 

- الراتب الأساسي 8000 - 10000 جنيه مصري نوع الوظيفة يوم كامل

-  توفير مواصلات (نوفر وسيلة مواصلات على حساب الشركة) 

- توفير تأمينات اجتماعية

تفاصيل وظائف موقع فرصنا 

- مجال الوظيفة اعمال ادارية، تخصص الوظيفة موارد بشرية

- تبحث الشركة عن مسؤول توظيف يكون عنده خبرة في توظيف العمالة الفنية واليدوية (Blue Collar) ويكون متواجد في مدينة 6 أكتوبر أو قريب منها. 

- تتضمن الوظيفية عملية جذب واختيار الكوادر المطلوبة لدعم فريق التشغيل وضمان سرعة سد احتياج العمالة.

المهام الوظيفية 

- البحث عن المرشحين المناسبين وتوظيف العمالة الفنية، مثل فنيين وعمال التشغيل والسائقين ومندوبي التوصيل.

- إدارة عملية التوظيف من أول الإعلان عن الوظيفة حتى تسليم الموظف الجديد مهامه.

- التنسيق مع رؤساء الأقسام لتحديد الاحتياجات الوظيفية.

- بناء قاعدة بيانات قوية للمرشحين المؤهلين.

- الالتزام بإنهاء عمليات التوظيف في أسرع وقت لتقليل الفجوات في العمالة.

- استخدام وسائل وأساليب مبتكرة لجذب العمالة.

طريقة التقديم علي وظائف موقع فرصنا 

وللتقديم يمكن زيارة موقع فرصنا من هنا ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وتسجيل الدخول على حسابك، أو إنشاء حساب جديد إن لم يكن لديك حساب مسجل على الموقع.

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