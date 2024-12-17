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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

القصبي يشيد بمناقشات الإجراءات الجنائية وإدارة جبالي للجلسات

القصبي
القصبي
ماجدة بدوى   -  
فريدة محمد
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قال النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، لقد تابعنا بكل اهتمام وكل دقة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ في هذه القاعة واسمحوا لي سيادتكم باسمي واسمكم ان أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى القامة القانونية إلى دولة الرئيس المستشار حنفي جبالي فقد اتسمت إدارتكم الحكيمة وسعة صدركم لجميع الاتجاهات ومختلف القرارات استمعت لكافة الآراء السياسية والحزبية حول هذا القانون المهم. 

وأضاف القصبي خلال الجلسة العامة اليوم "هنا أسجل للجميع كل من وافق وكل من اعترض وكل من اختلف وكل من عدل كل الشكر والتقدير حتى يخرج هذا القانون بما يليق بالشعب المصري، أقولها بصدق لقد كانت مناقشات هذا القانون سابقة برلمانية قيمة سيسجلها التشريع، تلك المناقشات تعد منبع فخر لكل نواب هذا المجلس مناقشات امتدت على مدار أربع أسابيع بانعقاد هذه الجلسة تحدث فيها أكثر من 250 عضوا عبر كل منهم عن رأيه بوضوح وصراحة".

وتابع زعيم الأغلبية "مناقشات ترسخ قيم برلمانية جديدة، كيف يمكن للمجلس أن يناقش قوانين هامة أساسية تمس حياة كل مواطن في مصر؟ مناقشات وجه فيها هذا المجلس رسالة صريحة وقوية أن مجلس النواب المصري حريص تمامًا على حقوق وحريات كل مواطن، مناقشات أكدت أن هذا المجلس منفتح على كافة الآراء ويحترم الرأي والرأي الآخر ولن يصادر أبدًا أي رأي". 

وأضاف القصبي "لقد شاهدنا في جلسات سابقة قوانين أساسية يتم الموافقة عليها من حيث المبدأ في جلسة واحدة مع كونها قوانين تمس المواطن المصري ولها أهميتها، ان ما حدث في هذه القاعة يستحق أن نوجه لسيادتك وإلى نواب شعب مصر كل التحية وكل الفخر هذا النهج القيم آمل أن يستمر المجلس في اتباع هذا النهج الوطني المخلص في مناقشة كافة القوانين الأساسية التي تهم المواطن المصري كما آمل ان نحافظ على هذا النهج بتلك الدقة والحرفية في مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية كلنا ثقة ويقين في إدارتكم الحكيمة وفي نواب الشعب حتى نقدم لشعب مصر دستورًا ثانيًا يحافظ بالفعل على حقوقه وحرياته ويضمن ويليق بمكانته التاريخية ويحفظ حقوقه الجنائية".

القصبي النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

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