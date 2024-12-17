السبت القادم.. محافظة الأقصر تحتفل بتعامد الشمس على معبد الكرنك

عقد اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا تنسيقياً بشأن الاستعداد للاحتفال السنوي للمحافظة بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك، وهي الظاهرة التي تحدث يوم 21 ديسمبر من كل عام، والذي يوافق بداية فصل الشتاء رسمياً، والمقرر صباح يوم السبت المقبل، لمدة ساعة واحدة من الساعة 6 صباحا حتى 7 صباحا.

وأوضح الشرابي أن مدينة الأقصر تستعد للاحتفال بالحدث الأثرى والفلكى وهو تعامد الشمس على معبد الكرنك، وذلك فى احتفالية سياحية وفنية ، يشارك فيها محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، وعدد من علماء الآثار والفلك والمصريين والعديد من السياح الذين يزورون الأقصر فى تلك الفترة وبمشاركة مسؤولي السياحة والثقافة والآثار والمرشدين السياحيين فى المحافظة ووسائل الإعلام.

وقال إن فعاليات تعامد الشمس تبدأ بالتجمع في تمام الساعة السادسة صباحا أمام ساحة معابد الكرنك، وفي تمام 6.15 صباحا مقدمة عرض الصوت الضوء أمام معابد الكرنك، وفي 6.30 صباحا موسيقى شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.35 صباحا موعد شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.40 حتى الـ7 صباحا بدء تعامد الشمس على قدس الأقداس داخل معابد الكرنك.

من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن رصد ظاهرة تعامد الشمس على معبد الكرنك تعد أحد أهم الأحداث التي تسعى المحافظة لاستغلالها في تنشيط السياحة وجذب مزيد من السياح وزيادة المناسبات على الأجندة السياحية المصرية والتعريف بريادة وتميز المصري القديم وبراعته في ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية معاً.

حضر الاجتماع حاتم جابر، سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وممثلون عن نقابة المرشدين السياحيين، وقصر ثقافة الأقصر، والصوت والضوء، وإدارة الوعي الأثري، والإدارة العامة للتنمية السياحية، وهيئة تنشيط السياحة، ومديرية الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وغرفة المنشآت الفندقية، والإدارة العامة للتنمية الأثرية السياحية.