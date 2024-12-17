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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رياضة

شوبير يشوق متابعيه لـ حلقته الجديدة اليوم

شوبير
شوبير
باسنتي ناجي
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شوق الإعلامي أحمد شوبير متابعيه بشأن. حلقة اليوم ببرنامجه حارس الأهلي المذاع علي فضائية الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب شوبير :"حلقة قوية الليلة من #حارس_الاهلي مع أحمد أسامة ومحمد فارس انتظرونا ".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن تذاكر مباراة الأهلي المقبلة ضد شباب بلوزداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"تذاكر مباراة الأهلي المقبلة ضد شباب بلوزداد أصبحت الآن متاحة للحجز".

وكان قد أعلنت شركة تذكرتي عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلى ونادي شباب بلوزداد الجزائري، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ونشرت شركة تذكرتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،تم فتح باب الحجز لمباراة ‘النادي الأهلي و نادي شباب بلوزداد الجزائري’ فى دوري أبطال أفريقيا موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واشتكى ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، من العضلة الضامة خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين.

ويخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي للتأكد من سلامته لحسم مشاركته أمام شباب بلوزداد الجزائري.

شوبير حارس الأهلي الاهلي

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