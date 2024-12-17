عضو النواب: خط الرورو يزيد من الصادرات بين مصر وإيطاليا

قالت النائبة مي مازن، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن وزارة النقل هي الشريان الخاص بمصر، مشيرة إلى أن خط الرورو هو نظام للسفن يتم نقل فيه جميع الصادرات للخارج.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن خط الرورو يزيد من الصادرات بين مصر وإيطاليا، موضحة: “له ميزة فى نقل الصادرات طازجة وكل ما تحتاجه المنتجات هي ثلاجات فقط”.

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، محمد العرجاوي، إنه حدثت عدة مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية فى البلدين مصر وإيطاليا، وتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، خاصة بالنظام الخاص بالرورو.

وأضاف: "توقعاتنا أن هذا الأمر سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج.

وتابع: “الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، وإذا تم تخفيض التكلفة، بالتالي تخفيض تكلفة الإنتاج، وتخفيض سعر البيع، وأصبح هناك ميزة تنافسية”.