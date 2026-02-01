مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يترأس يوم الشباب الإيبارشي

تحت شعار "شغل عقلك"، ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، يوم الشباب الإيبارشي، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها صاحب النيافة، بمشاركة الأب يوحنا معطي، مسؤول لجنة الشباب بالإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية، معبرًا عن سعادته بجميع اللقاءات الشبابية، والمبادرات المتنوعة لخدمة الشباب الإيبارشي، ثم تحدث نيافته عن المناسبة الليتورجية لليوم وهي عيد القديس أنطونيوس الكبير، هذا الشاب الذي قبل كلمة الله في قلبه، وعاشها بطريقة جذرية، مكرسًا ذاته كليًا لله، متخليًا عن كافة الارتباطات المادية، ما لم يستطع فعله الشاب الغني في الإنجيل، عاشه القديس أنطونيوس عند سماعه لذات الكلمات.

وأكد راعي الإيبارشيّة، أن كلمة الله حية، وفعالة، ونافعة في جميع العصور، ومع كافة الأجيال، وحين تجد قلب يستقبلها تعطي ثمار وفيرة.

تلا ذلك، لقاء مع الأخ ريمون إسحق الذي تحدث عن أهمية إستخدام العقل، وهو هبة من الله ميز بها البشر عند غيرهم، وحق الشباب علي الابتعاد عن التهاون في استخدام التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي خاصة في اتخاذ القرارات الحياتية، ثم تجمع شباب الإيبارشية في مجموعات الحوار، والمشاركات التي حول هذا الموضوع.

وتضمن اليوم أيضًا الأوقات الترفيهية بالنادي الإيبارشي، المحاور للمطرانية، بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية، بمدينة الأقصر.