الفيلسوف كارل بوبر.. لماذا لم يفهم الناس أفكاره؟

يُعد كارل بوبر واحدًا من أبرز فلاسفة القرن العشرين، حيث أسهم بعمق في تطوير فلسفة العلم ونقد الأيديولوجيات الشمولية. أفكاره حول قابلية التكذيب كمعيار للعلم، وكتابه الشهير “المجتمع المفتوح وأعداؤه”، وضعاه في مصاف المفكرين الذين أثّروا بعمق في الفكر الحديث. في ظل أجواء سياسية مضطربة خلال القرن الماضي، مثلت أفكار بوبر دفاعًا قويًا عن العلم والديمقراطية ضد الاستبداد الأيديولوجي.

عُرف بأفكاره النقدية التي أثرت بشكل كبير على الطريقة التي نفهم بها العلم ومناهجه، كما أثار جدلًا واسعًا بآرائه التي جمع فيها بين الوضوح والدقة، لكنها في الوقت ذاته كانت مثار اختلاف في التأويل والفهم.

العقلانية النقدية.. حجر الزاوية في فكر بوبر

وضع كارل بوبر فلسفته تحت مُسمى “العقلانية النقدية”، والتي تُشكل رفضًا صريحًا للتجريبية التقليدية التي سادت لفترات طويلة.

• يرى بوبر أن البيانات العلمية ليست حقائق مطلقة أو معصومة من الخطأ، بل هي مجرد أوصاف تُقدم للعالم في إطار نظري.

• هاجم بشدة التحليل الانطباعي، الذي يعتقد أن المعرفة تبدأ من الملاحظات والتجارب المباشرة، مُؤكدًا أن النظريات العلمية بطبيعتها تخضع للاختبار والتفنيد فقط عبر نتائجها.

• وفقًا له، العلم لا يثبت النظريات بل يفندها؛ فالنظرية العلمية تكون علمية بقدر ما تكون قابلة للنقد والتكذيب.



بوبر ونقد سوء الفهم لفلسفته

في كتاب “كارل بوبر.. مائة عام من التنوير” للمفكر عادل مصطفى، يتضح أن بوبر كان حريصًا على الدقة والوضوح في عرض أفكاره، مُحاولًا تجنب أي التباس قد يؤدي إلى إساءة فهمه. ورغم ذلك:

• اختلاف التأويلات: انقسم أتباعه ونقاده في فهم العديد من أفكاره المحورية.

• شكاوى بوبر: كثيرًا ما عبّر بوبر عن إحباطه من أن الانتقادات الموجهة إليه كانت تعتمد على آراء لم يطرحها قط.

• حوار عقيم: تكررت تلك المشكلة في أكثر من مناسبة، حيث كان النقاش بينه وبين منتقديه يفشل لأنهم يهاجمون ما لم يقله.

هذا التناقض أوجد تساؤلات حول مسؤولية سوء الفهم: هل كان ذلك ناتجًا عن غموض أفكار بوبر أم عن قصور النقاد في استيعابها؟

إرث بوبر الفلسفي

لا يُمكن الحديث عن فلسفة العلم في القرن العشرين دون التطرق لإسهامات كارل بوبر:

• أرسى أسسًا جديدة لفهم العلم من خلال قابلية التكذيب كمعيار للمنهج العلمي.

• جمع بين الفلسفة والنقد في إطار ما يُعرف بـ العقلانية النقدية، وهي رؤية تُشجع على استمرار التساؤل والنقد البنّاء.

• أثرى الفكر السياسي من خلال دفاعه عن المجتمع المفتوح ونقده للفلسفات الشمولية، كما ظهر في كتابه الشهير “المجتمع المفتوح وأعداؤه”.