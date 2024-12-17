25 يوما على خروج عصام صاصا بعد قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ حكم الحبس

أنهت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، أحداث قضية اتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بالتزوير في توكيل رسمي حيث قضت المحكمة بتأييد حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ.

في السطور التالية نرصد موعد خروج مطرب المهرجانات عصام صاصا حيث من المقرر أن يخرج مطرب المهرجانات بعد 25 يومًا من اليوم بعد ما قضت المحكمة بإيقاف تنفيذ حكم الحبس، ليصبح مطرب المهرجانات متهمًا الأن في قضية اتهامه بتعاطي المخدرات والتي قضت المحكمة بحبسه 6 أشهر.

قضى مطرب المهرجانات فترة الحبس منذ بداية يوم 11 أغسطس 2024 حيث من المقرر أن يتم الإفراج عنه في شهر يناير وتحديدًا في يوم 11 يناير 2025.

اليوم أصدرت محكمة الأستئناف حكمها بتأييد الحكم على مطرب المهرجانات عصام صاصا بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ، في اتهامه هو و شقيقة بالتزوير.

وعقب صدور حكم المحكمة ظهر مدير أعمال عصام صاصا في مقطع فيديو معلقا «الحمد لله»

القصة الكاملة لإيقاف حبس عصام صاصا

وقبل الحكم بـ ساعات بسيطة خرجت جهاد «حرم الكروان» عبر حسابها بمنصة انستجرام معلقة «حاسة أن النفس مش بيطلع مني، أقسم بالله خايفة يجرالي حاجة من الضغط العصبي اللي أنا فيه، ونبي تدعو لـ عصام ومحمد مش عشانهم ولا عشانا أحنا عشان خاطر ولادهم بس» وتغيبت جهاد زوجة عصام صاصا عن حضور جلسة الحكم للمرة الأولى منذ محاكمة زوجها.

https://www.youtube.com/shorts/PlzX8lClIho

فور صدور الحكم خرجت جهاد زوجة عصام صاصا من جديد عبر صفحتها في مقطع فيديو تبكي فيه من الفرحة ثم نشرت حالة على منصة انستجرام قالت فيها «عصام صاصا خد إيقاف يا بلد»، فيما ظهر مدير أعماله أمام قاعة المحكمة معلقا على الحكم «كنت متوقع براءته لأنه معملش حاجة، وفرحان جدا وانتظروا خروج الكروان قريب بعد ما خد إيقاف تنفيذ على الحكم»، ورد عصام صاصا بابتسامة الفرحة فور ترحيله من المحكمة.

بداية الواقعة كانت فى 6 مايو الماضى، كان مطرب المهرجانات عصام صاصا قد انتهى من حفل يقيمه فى منطقة المهندسين، وبعد الانتهاء منه، توجه بسيارته إلى منزله في منطقة حدائق الأهرام متخذا الطريق الدائري، وعند مخرج منطقة المريوطية وفى ساعة متأخرة اصطدم "صاصا" بأحد الأشخاص "موظف"، ومن قوة الصدمة توفى في الحال، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم التحفظ على صاصا وسيارته، ونقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة زينهم.

وتولت نيابة الطالبية التحقيق مع عصام صاصا، الذى أكد خلال التحقيقات أنه فوجئ بالمجنى عليه أمام سيارته، خاصة أن الوقت كان متأخرا، واستشهد بسائق سيارة كان بجواره أكد صحة كلام صاصا.

وأمرت النيابة بعد ذلك بتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وبعد فحص العينة تبين أن مطرب المهرجانات تعاطى 4 أنواع من المخدر، كما تم ضبط بحوزته مخدرات بقصد التعاطى داخل سيارته، وبعد ذلك قررت النيابة خروج المتهم بكفالة مالية، وإحالته الى المحاكمة الجنائية.

فى 12 يونيو الماضى، تم نظر أولى جلسات محاكمة المطرب عصام صاصا غيابيا، حيث توجه إلى مدينة دبي بعد خروجه من القسم بكفالة، وفى تلك الجلسة تنازل أهل الضحية عن الشق المدنى، وقررت التصالح مع المتهم، وبذلك الإجراء تسقط تهمة القتل الخطأ عن المتهم، وتبقى تهمتان وهما القيادة تحت تأثير مخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى، وقررت المحكمة تأجيل محاكمة صاصا لجلسة 11 أغسطس لحين حضور المتهم.

وفى 11 أغسطس، حضر مطرب المهرجانات عصام صاصا ثانى جلساته بعد أن تم ضبطه فى مطار دبى وترحيله إلى الأجهزة الأمنية فى مصر، وقدم دفاع مطرب المهرجانات مرافعته وتقدم بالدفوع وطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، كما دفع بعدم جواز تقرير المعمل الكيميائي بإثبات تعاطي المتهم بتعاطي المخدرات، وذلك لعدم وجود جزم بوجود قصد جنائي من التعاطي متمثل في العلم والإرادة واحتمالية تناوله أدوية علاجية، تحتوي على مضادات التهاب، والأدوية التي تحتوي على مواد شبيهة في التحليل بالمواد المخدرة.

وبعد انتهاء المرافعة، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، مُطرب المهرجانات عصام صاصا، بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وانقضاء الدعوى بالتصالح فى واقعة القتل الخطأ.



