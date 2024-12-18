مبياخدش لقطة.. تعليق مثير من شوبير على ركلة جزاء كهربا أمام باتشوكا

تحدث الإعلامي أحمد شوبير على الهجوم الشرس التي يتلقاه محمود عبدالمنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، بعد الشائعات التي ترددت بأن اللاعب تعمد تسديد ركلة الجزاء الرابعة أمام باتشوكا على الرغم من أنه لم يكن دوره.

وقال شوبير خلال فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من تصريحاته الاذاعية :"سبق أن أكدت وبأكد تاني إن كهربا كان رقم 4 في اللاعبين المسددين ودي كانت اختيارات المدرب".

وأضاف: “آه هو ضيع وكان غير موفق في التسديد، ولكن في النهاية هو مدخلش سدد من نفسه عشان ياخد اللقطة”.

وكان الأهلي قد خسر من فريق باتشوكا المكسيكي بنتيحة 6-5، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

قال الإعلامي خالد الغندور، إنه تمنى وصول النادي الأهلي للمباراة النهائية ومواجهة نادي ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بجائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا".

وأضاف الغندور: "مبروك أيضًا لنادي الزمالك على الموسم الكبير الذي قدمه الفريق والتتويج بالكونفدرالية والتتويج بالسوبر الافريقي على حساب الكبير النادي الأهلي".

وتابع: هارد لك لمصطفى شوبير وحسين الشحات وأحمد مصطفى زيزو خسارتهم لجوائز الكاف وكانوا يستحقون أفضل من ذلك".

واختتم: "ادعموا اللاعبين المصريين وكفى تقليل من اللاعبين المصريين فهم يستحقون الدعم والتشجيع وكفى تعصب".