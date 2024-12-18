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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

رئيس الوزراء الباكستاني يصل القاهرة للمشاركة في قمة مجموعة الثماني النامية

رئيس الوزراء الباكستاني يصل القاهرة
رئيس الوزراء الباكستاني يصل القاهرة
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وصل رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف اليوم إلى القاهرة في زيارة رسمية إلى مصر على رأس وفد باكستان في القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية التي تعقد في القاهرة من 18 إلى 19 ديسمبر. 

وكان فى استقبال رئيس الوزراء الباكستاني لدى وصوله إلى المطار وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي إلى جانب كبار المسؤولين المصريين ومسؤولي السفارة الباكستانية بالقاهرة .

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى مصر للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الثماني النامية الحادية عشرة هو والتي تأتي تحت شعار"الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد".

وبحسب رئاسة الوزراء الباكستانية سيؤكد رئيس الوزراء على أهمية الاستثمار في الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد قوي وشامل؛ وخلق فرص العمل؛ وتعزيز الابتكار؛ وتعزيز ريادة الأعمال المحلية.

كما سيحضر رئيس الوزراء الباكستاني الجلسة الخاصة لمجموعة الثماني حول الأزمة الإنسانية وتحديات إعادة الإعمار في غزة ولبنان للتداول حول الوضع الناجم عن العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط. 

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء على هامش القمة اجتماعات ثنائية مع القادة المشاركين، ويضم الوفد الباكستاني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار ووزير الإعلام والإذاعة الاتحادي عطاء الله تارار. 

وتأسست منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي في عام 1997 في إسطنبول، وهي منظمة للتعاون التنموي بين بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا و هدفها هو زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.

رئيس وزراء باكستان السفارة الباكستانية مجموعة الثماني النامية

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