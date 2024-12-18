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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

بمشاركة نجوم الفن.. حفل تكريم الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا بعد قليل

محمد رحيم
محمد رحيم
أوركيد سامي
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يستعد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لانطلاق حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم التي تقام تحت رعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والناشرين والتي تنطلق تحت عنوان “ليلة حب وتكريم محمد رحيم”.


يقود الأوركسترا المايسترو مصطفى حلمي والهندسة صوتية لياسر أنور من إخراج عادل عبده، ويحيي الحفل كل من: تامر حسني، إيهاب توفيق، محمد ثروت وهيثم شاكر ولطيفة وسومة ومي فاروق.


يبدأ الحفل في الثامنة مساء بعرض فيلم تسجيلي للفنان الراحل محمد رحيم ثم كلمة للدكتور مدحت العدل، ثم كلمه وزير الثقافة ويبدأ برنامج حفل التكريم بأهم الأغنيات التي قدمها الراحل محمد رحيم للنجوم ومنها: يا مستعجل فراقي للفنان محمد ثروت، وأغنية أنا قلبي عشان داب للفنانة شذى، احلف بالله، وكل ما أفكر فيك للفنان هيثم شاكر، وقابلنا للفنانة سومة، وأغنيتان للفنان محمد محي ليه بيفكرونى عنيك وياللي بتغيب عليا، ثم ميدلي يا سلام واللي مدوبني  للفنان إيهاب توفيق، ومصنع الرجال للفنانة لطيفة ويروح البحر للفنان تامر حسني بمشاركة ماس ابنة الفنان محمد رحيم.

مدحت العدل محمد رحيم تكريم محمد رحيم انوسة كوتة

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