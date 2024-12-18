توقف اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس حتى بداية الصوم الكبير

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للكنائس الغربية التي ستحتفل بعيد الميلاد الأسبوع المقبل (٢٥ ديسمبر) مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد يوم ٢٩ كيهك حسب التقويم القبطي، متمنيًا أن يكون العام الجديد مباركًا.

توقف اجتماع الأربعاء

جاء ذلك في ختام عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بأغاخان التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية.

وأعلن قداسة البابا عن توقف اجتماع الأربعاء بمناسبة الأعياد والمناسبات التي تحفل بها الفترة المقبلة، لافتًا إلى استئناف الاجتماع مع بداية الصوم الكبير (الأربعاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٥).