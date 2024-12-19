محمد عبدالجليل: غرفة ملابس الأهلي تحتاج رحيل بعض اللاعبين

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن غرفة ملابس النادي الأهلي بها أزمة في الوقت الحالي د، ويجب رحيل بعض اللاعبين لإنهاء الأزمات.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" لا أعرف دور لجنة التخطيط في الأهلي، والخطيب هو من يدير جميع الملفات وكولر لا يقتنع باللاعبين الذين يتم ترشيحهم من اللجنة".

وتابع:" مارسيل كولر مستمر في الأهلي حتى نهاية الموسم وسياسة الأهلي عدم التعامل بالقطعة وتولي وليد سليمان منصب مدير الكرة اختيار صائب".

وأكمل:" غرفة خلع ملابس الأهلي تحتاج لرحيل بعض اللاعبين، ونفصل لاعب عن اتنين، ويكون هناك كبير يتم الاستماع له".