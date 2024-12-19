رمضان السيد: ما يحدث في غرفة ملابس الأهلي عمره ما حصل قبل كدة

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن ما يحدث في غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم في الوقت الحالي غريب ولم يحدث في تاريخ النادي.

وقال رمضان ، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" محمد رمضان عمل في منصب مدير الكرة في وقت سابق ونجح في ذلك، وهو اقترح تواجد مدير كرة قريب من سن اللاعبين".

وردا على أنباء مشادة عمر كمال، مع أحد اللاعبين قال:" ماذا يحدث في غرفة ملابس النادي الأهلي حتى تظهر تلك المشاكل، وعمرها ما حصلت في الأهلي من قبل، وهناك أشاء غريبة تحدث لا نفهمها".

وأكمل:" التوفيق يكون موجود عندما تكون اللاعبين بتحب بعض وتخاف على بعض مثلما كان يحدث في السابق، وأنا أحمل اللاعبين مسؤولية ما يحدث وأنا أشعر أن هناك توتر في العلاقة بين اللاعبين والدليل ظهور مشكلة كل فترة ".

وأردف:" هناك لاعبين في الأهلي بتبوس التيشرت وتحتفل مع الجمهور وتاني يوم تعمل مشكلة، ومش فاهم والاحترام والحب كان متواجد بين اللاعبين في السابق، وليس منظر فقط كان حب واحترام حقيقي".

وشدد:" اللاعبين حاليا تبحث عن الترند والشوه، وفي الأجيال السابقة لا يوجد لاعب كان يفعل مشكلة عكس ما يحدث حاليا".