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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ البحيرة تعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا
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اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024- 2025 للمراحل التعليمية المختلفة بجميع الإدارات التعليمية في نطاق المحافظة.

إمتحانات الفصل الدراسى الاول بالبحيرة

حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وأوضح الأستاذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم مراعاة الإجازات الرسمية

ولا تُجرى امتحانات في أيام (6، 7، 8، 19) من شهر يناير 2025، وذلك بمناسبة أعياد الإخوة المسيحيين  ، حيث تبدأ الامتحانات كالتالي:

من السبت 11 يناير 2025 حتى الأربعاء 15امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي

ومن السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي العام.

ومن السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الإعدادي المهني.

من السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025 الصفين الأول والثاني الثانوي للمكفوفين.

من السبت 11 يناير 2025 حتى الخميس 16 يناير 2025  الصفين الأول والثاني الثانوي العام.

من الخميس 9 يناير 2025 حتى الخميس 23 يناير 2025: امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني.

من الخميس 9 يناير 2025 حتى الخميس 23 يناير 2025 الصف الأول إلى الرابع الثانوي الفني (نظام 5 سنوات).

من السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025: امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين.

من السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025  الإعدادية للصم وضعاف السمع.

السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025 الإعدادية العامة، 
السبت 18 يناير 2025 إلى الخميس 23 يناير 2025  الإعدادية المهنية.

ووجهت محافظ البحيرة باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة وتوفير الجو الملائم للطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات، حرصًا على سلامتهم، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

محافظ البحيرة البحيرة تربية و التعليم بالبحيرة إمتحانات النقل بالبحيرة العام الدراسى 2024 2025

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