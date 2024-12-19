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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

احتفالا بالعيد القومي.. محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير المستشفى العام

محافظ مطروح خلال الافتتاح
محافظ مطروح خلال الافتتاح
ايمن محمود
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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى   اعمال تطوير اقسام المستشفى  العام  بحضور النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من قيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

حيث افتتح  محافظ مطروح عدد من الإضافات الطبية الجديدة بمستشفى مطروح العام بما يعود على تحسين الخدمة الطبية والعلاجية والتيسير على المرضى وذويهم 


ومنها افتتاح المعمل الميكروبولوجي كأول معمل من نوعه بمطروح   بتكلفة بلغت   ٢،٧ مليون جنيه دعم من محافظة مطروح ،ويتم من خلاله زرع العينات البكتيرية لصرف المضادات الحيوية وإصدار الشهادات الصحية.

وكذا افتتاح جهاز الأشعة المقطعية  ١٢٨ مقطع كأحدث الإشاعات ذات التقنيات المتطورة لإجراء الفحوصات الطبية مثل أشعات الصبغة على الشرايين الرئوية والطرفية ،وتصوير الفحوصات السريعة كحالات الأطفال والحوادث ،وكذلك أشعة متعددة المقاطع على شرايين القلب ،
كما تم  افتتاح الأشعة المقطعية ١٦ مقطع بتكلفة ٩،٥ مليون جنيه ،وذلك في حالات الحوادث والطوارئ

كما افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهاز أشعة c arm  بتكلفة ٥ مليون جنيه ويتم استخدامه في العمليات التخصصية الدقيقة مثل جراحات العظام والمخ والأعصاب والأوعية الدموية

كما تفقد محافظ مطروح التشغيل التجريبى لاستحداث مركز للإرشاد الوراثي  بتكلفة ١،٩ مليون جنيه  بالمستشفى العام

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على الدعم  المستمر لقطاع الصحة بالمحافظة بما ينعكس على الارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة 
وكذلك الشكر  لجهود جميع العاملين  بمديرية الصحة بقيادة  الدكتور اسلام عساف  على الجهود المبذولة  لتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مطروح .
.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، ،مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2024/2025


أوضحت  الدكتورة ناديه فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الاول تبدأ من يوم 1/11/ 2025 حتى 23/ 1/ 2025 حيث سيتم بدء امتحانات المرحلة الابتدائية عام وخاص ودمج ومجتمعي من يوم 11/1/2025 حتى 16/1/2025
وتبدا المرحلة الإعدادية من يوم 11/1/2025 وتنتهي يوم 16/1/2025 للصف الاول والثاني الاعدادي وتبدا امتحانات الصف الثالث الاعدادي من يوم 18/1/2025 حتى 23/1/2025
وتبدا امتحانات المواد الغير مضافه لصفوف النقل والمستوى الرفيع للصف الثالث من يوم 4/1/2025 حتى يوم 5/1/2025

وتبدأ امتحانات مرحلة الثانوية العامة والخاصة والدمج والمكفوفين والمنازل والتعليم الفنى للصف الاول والثاني الثانوي العام  من يوم 11/1/2025 حتى يوم 16/1/2025 وتبدا مرحله الصف الاول والثاني الثانوي الفني من يوم 9/1/2025 حتى 16/1/2025 وتبدا فصول منهجيه الجدارات من يوم 18/1/2025 حتى 23/1/2025 وتبدا امتحانات المواد الغير مضافه للمجموع من يوم 4/1/2025 وتنتهي 5/1/2025 وتستبعد الاجازات الرسمية واعياد الإخوة الاقباط من اعمال الامتحانات وتعقد اختبارات المستوى الرابع الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة يومي 4/1/2025
و 5/1/2025،

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