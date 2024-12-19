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سعر الذهب يواصل التراجع بقوة وعيار 21 يهبط عن 3700 جنيه
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر الذهب يواصل التراجع بقوة وعيار 21 يهبط عن 3700 جنيه

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال
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شهد سعر الذهب اليوم في مصر، تراجعا كبيرا على غير المتوقع بعد خفض الفائدة الأمريكية وفقا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية، نتيجة تراجع سعر الأوقية بشكل ملحوظ عالميا، ليتراجع سعر الجرام من عيار على 3700 جنيه رسميا.

قرار الفيدرالي 

وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأربعاء، خفض معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.50%.

سعر الذهب اليوم عيار 18

أما عن سعر الذهب اليوم عيار 18، فيفضله الكثير حال شراء الخواتم والسلاسل من المشغولات الذهبية، والذي سجل هبوطا أيضا في محلات الصاغة إلى نحو 3150 جنيها للبيع  بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، بعد نحو 3300 جنيه قبل أيام قليلة.

سعر الذهب اليوم

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 الأشهر في سوق الصاغة المصرية، والذي تراجع مؤخرا إلى أقل من 3700 جنيه، بعدما سجل 3875 جنيها كأعلى سعر الخميس الماضي 12-12- 2024.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الراغبون في بيع أو شراء الذهب بالبحث عن العيار الأشهر في سوق الصاغة المصرية، وهو عيار 21 نظرا لبريقه ولمعانه اللافت فتفضله شريحة كبيرة من المتعاملين في سوق الصاغة، والذي تراجع عن 3680 جنيها للبيع.

إزاي أحسب مصنعية الذهب عيار 21؟

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم تراجعا إلى نحو 3695 جنيها للشراء، وعند الشراء يتم إضافة نحو 100 إلى 250 جنيها بحد أقصى على كل جرام كمصنعية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

 سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 BTC، وكذلك سعر الجنيه الذهب عيار 24 يهم الكثير ، خاصة من الراغبين في الاستثمار بالذهب أو الراغبين في بيع ما لديهم من مدخرات في شكل جنيهات ذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 29560 بعد 29960 جنيها للشراء صباح اليوم، بعدما سجل 31000 جنيه الخميس الماضي بدون مصنعية، وقد يصل إلى 33 ألف جنيه بالمصنعية، وسجل 29400 جنيه للبيع .

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 24

كما يفضل الكثير شراء المصوغات والجنيهات الذهب من عيار 24 ، وهو العيار الأعلى ويدل أكبر نسبة نقاء للذهب بدون تداخل أي معادن أخرى.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم تراجعا جديدا في محلات الصاغة المختلفة ليسجل نحو 4222 جنيها بدون مصنعية ، وقد يصل السعر إلى 4500 جنيه بالمصنعية.

 

أسعار الذهب اليوم 19 ديسمبر 2024

نقدم لكم أسعار الذهب اليوم للشراء من محلات الصاغة وللبيع إلى محلات الصاغة، بالتفصيل على حسب كل عيار في سوق الصاغة، مع العلم أن هذه الأسعار بدون مصنعية : 

- سعر الذهب عيار 24: 4222.75 جنيها للشراء - 4200 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 21 : 3695 جنيها للشراء - 3675 جنيه للبيع.

- سعر الذهب عيار 18: 3167 جنيهات للشراء - 3150 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 14 :  2463 جنيها للشراء - 2450 جنيها للبيع.

- سعر الذهب عيار 12: 2111 جنيها للشراء - 2100 جنيه للبيع.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و 24؟

يبحث الكثير من الراغبين في الشراء عن الفرق بين الذهب عيار 21 و 24، فعيار الذهب 24  يحتوى على 99.99% من الذهب الخالص، أما عيار الذهب21 : يحتوى على 87.5% من الذهب الخالص، وتتداخل معه معادن أخرى بنسب أعلى كلما قل العيار.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا لتسجل الأوقية 2,589.51 دولار وقت كتابة التقرير مقارنة بـ 2,648.39 دولارا الاثنين ، وتظل متراجعة بقوة من أعلى سعر وهو 2,790.41 دولار الشهر الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب الذهب سعر الذهب عيار 21 اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية إزاي أحسب مصنعية الذهب عيار 21

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