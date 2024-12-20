النيابة العامة تقرر حبس 3 شباب هتكوا عرض فتاة معاقة بالمحلة

أصدر المستشار فادي مجدي مدير نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم، قرارا بحبس ثلاثة شباب ارتكبوا واقعة هتك عرض والتعدي جنسيا على فتاة معاقة ذهنيا من ذوي الاحتياجات الخاصة 4 أيام علي ذمة التحقيقات عقب تصويرها مع اصدقائهم بهدف فضحها بين الجيران بمنطقة محلة البرج بمدينة المحلة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغات من كامل فتحى يتهم فيه ثلاثة شباب بالتعدى الجنسى وهتك عرض ابنته الفتاة المعاقة "سلمى " وعمرها 15 سنة مستغلين كونها متأخرة عقليا، ونشروا صورا فاضحة لها.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط المتهمين الثلاثة، وتم نقل المجنى عليها للكشف الطبي الشرعى عليها فى مستشفى المحلة العام، واعداد تقرير طبى بحالتها.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة الفتاة الضحية أنها تعانى من تأخر عقلى وتبلغ من العمر 15 سنة وتركتها فى هذا اليوم المشئوم وذهبت الى عملها، وكانت ابنتها تلهو فوق سطح المنزل، وعند دخولها الشقة فوجئت بثلاثة شباب من بينهم جارهم وجميعهم فى سن المراهقة، هددوها وقالوا لها ' فين الفلوس اللى هنا '، ثم جردوها من ملابسها تماما، ومارسوا معها الرذيلة كرها عنها ، ولم تستطع مقاومتهم كونها متأخرة عقليا، وتناوبوا عليها واحدا تلو الاخر وتصويرها فى اوضاع مخلة.

كما فوجئت أسرة الفتاة الضحيه بانتشار صور ابنتهم بدون ملابس حال قيامهم بالتعدى الجنسي عليها، وعندما واجه اسرة احد المتهمين قالوا له ' اعمل اللى تعمله '، وقام بابلاغ الجهات الامنية الذين تحركوا على الفور، وتم ضبطهم جميعا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.