جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية المحظورة الى خارج البلاد

تمكنت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي وإدارة مكافحة التهريب، من ضبط شحنة كبيرة من الأدوية المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة خارج البلاد وذلك في إطار التوجيهات والتعليمات بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

حيث تقدمت اداره جمرك الصادر بميناء نويبع بالتعاون مع اداره الامن الجمركي واداره مكافحه التهريب باداره العامه لجمارك نويبع، بمذكره اشتباه بالاشتراك مع اداره قسم البحث الجنائي بميناء نويبع مفادها اعتزام قائد شاحنة " مصر ى الجنسيه " ، بتهريب كميه كبيرة من البضائع، بالمخالفة للاجراءات الجمركية والتصديرية.

وعليه قام محمود حمزه - مدير عام جمارك نويبع بتشكيل لجنه جمركية لتنفيذ الاخبارية مكونه من:

اداره جمرك الصادر... احمد دياب، مصطفى الجالي ، محمد العزاوي .

ومن اداره مكافحه التهريب سيد ابو خضير ومن اداره الامن الجمركي احمد فيصل ، احمد عبد الله الكوز ، و رجب مرغني لجنه التحريز، وذلك بالتنسيق مع اداره قسم البحث الجنائي بميناء نويبع.

وجاءت نتيجه التفتيش الشاحنة، وجود كمية من الأدوية الطبية بعدد 17400 فيلم سريع الذوبان مرقوم عليه بالطباعه "يزها سيلدا 75 مجم" ، بعدد 87 لفه × 200 فيلم "صناعة مصرية"، مخباه بطريقه يصعب الوصول اليها أسفل مرتبه السرير الخاصه بالسائق بداخل كابينه السياره، الذي لم يقر عنها أثناء إنهاء الاجراءات الجمركيه بالمخالفة للاجراءات الجمركية والتصديرية

تم تكييف الواقعه باعتبارها بشكل جريمه تهريب جمركي طبقا لاحكام المواد 77 / 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الصيدله و مخالفه للقانون الاستيراد والتصدير .

وبناء عليه تم العرض على سلمى سلمان -وكيل الوزاره رئيس الاداره المركزيه لجمارك سيناء لتحرير المحضر اللازم رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤

وقد حرر المحضر كلا من محمد عبد الخالق ، ومحمد السبع، وعبد الجواد شلابى.

قدرت القيمه الجمركيه بمبلغ 139,200 جنيها وقدر مبلغ التعويض الجمركي 278,400 جنيها مثلى القيمه كون الصنف محظور .