موافى: نجاح إجراء زراعة الأورطي في قصر العيني إنجاز طبي وعلمي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن عملية تغيير الصمام الأورطي باستخدام القسطرة تستغرق 30 دقيقة فقط، خاصة في حالة كبار السن.

وفي حديثه خلال برنامج 'رب زدني علمًا' على قناة صدى البلد، أشار حسام موافي إلى أنه تم إجراء هذه العملية لأول مرة في قصر العيني لسيدة تبلغ من العمر 79 عامًا، وتمكنت من الخروج في نفس اليوم.

زراعة الأورطي

وتابع: تكلفة العملية مرتفعة جدًا موضحًا: 'لقد تواصلت مع فضيلة الدكتور علي جمعة، وطلبنا المساعدة من مؤسسة مصر الخير، الذي لم تتردد لحظة في تقديم الدعم.

واستكمل موافي حديثه قائلاً: 'نجاح إجراء زراعة الأورطي في قصر العيني يعد إنجازًا طبيًا وعلميًا مهمًا، ويبرز قدرة القصر العيني على مواكبة أحدث التطورات العالمية في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.'

