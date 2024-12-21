أيمن بهجت قمر: خسارة الأهلي الأخيرة بسب «استهتار اللاعبين»

قال السيناريست أيمن بهجت قمر، إن خسارة الأهلي الأخيرة أمام "باتشوكا" في كأس القارات للأندية، استهتار من اللاعبين ومن المدرب كولر، مشددًا على أن هذه المباراة كانت أقرب للنادي الأهلي خلال الـ90 دقيقة.

وتابع "قمر"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: “كهربا عليه ضغوط واترمى في النار.. كان لازم لعِّيب خبرة زي السولية إنه يلعب ركلة الجزاء المميزة والمهمة”.

وأوضح أنه سيحزن؛ حال رحيل كهربا من النادي الأهلي، لأنه مؤمن جدًا بإمكانياته، ولا يجب أن يكون هذا القرار للقضاء على اللاعب، وهو لاعب مميز.

ونوه بأن هناك نوعا من الاستهتار من اللاعبين، وكان لا بد من التركيز في هذه المباراة، والخطأ الأكبر على المدرب، فلم يحسن اختيار اللاعبين في ركلات الترجيح، مؤكدًا أن إدارة الأهلي جيدة تعاقب اللاعبين وتفرض عليهم عقوبات.

وشدد على أن مدير الكرة في النادي الأهلي محمد رمضان، حاسم جدًا مع اللاعبين، متابعًا: "الهزيمة أحيانا مهمة؛ لعقد صفقات جديدة مع اللاعبين العودة على مسار البطولات.. الأهلي دلوقتي بيتفاوض مع تريزيجيه وحمدي فتحي".