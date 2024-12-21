إيهاب الخطيب يفجر مفاجأة عن واقعة عمر كمال عبد الواحد بالأهلي

تحدث الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، عن ماذا يحدث داخل غرفة ملابس النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال إيهاب الخطيب خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج اللعيب: «أولا الفترة اللى فاتت يتفتح عن النادي الأهلي بيزيد ويخش في السوشيال ميديا وفيه بعض الناس تبدأ تخش في حاجات وهقولهالك خطوة خطوة، النادي الأهلي بيحافظ على غرف اللاعبين وغرف الملابس بشكل معين، خاصة عندنا واقعتين وقعة كهربا وواقعة إمام عاشور ومحدش من الجمهور كان يعرف حاجة عنهم لولا النادي أعلن وقال عندي كذا وكان فيه جراءة وشجاعة كالعادة إنك تاخد قرارات الكلام ده مظبوط، فمفيش حاجة هتحصل في غرف اللبس والأهلي مش هيعلنها».

واضاف الخطيب: «قصة عمر كمال عبد الواحد بالنص زي ما هقولهالك الراجل مخلص التمرين وعمر مشدود شوية من ماتش باتشوكا ومن الناس اللى بتلوم نفسها يعني وكان نفسه يعمل حاجة لكن هو ماتش وهو دايس على نفسه في التمرين بزيادة أووي، فقبل ما يطلع علطول من الملعب كان المساعد بتاع كولر قاعد معاه وبيقوله هدي نفسك انت لعيب كويس وعايزه يعني هادي شوية، وهو كمان كان عنده ميعاد كشف لوالدته ومستعجل جدا بعد التمرين طلع على الأوضة جري وهقولك بالظبط كل الأحداث، طلع جري راح على غرفة الملابس قبل غرفة الملابس كان فيه إمام عاشور وكهربا قالوله يبني بتجري على أيه بالراحة، هو دخل بيشد الباب جامد فخد سنة زحلقة والباب بلاستيك حط إيده على الشرخ في الباب كف إيده اتجرح بالكامل، وهو لحددلوقتي ميعرفش خد كام غرزة، وكهربا وإمام خدوه في عربية إمام للمستشفى، ودخل المستشفى وخيط والموضوع مأخدش 25 دقيقة، ومتسائلا كف الأيد يشيل كام غرزة، والموضوع في الأخر هو جرح في أيده والراجل نزل التمرين».