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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

إيهاب الخطيب يكشف مصير على معلول مع النادي الأهلي

إيهاب الخطيب
إيهاب الخطيب
إسلام مقلد
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فجر الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مفاجأة كبرى عن لاعب النادي الأهلي علي معلول حول عودته واستمراره مع الفريق الفترة المقبلة.

وقال الخطيب خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج اللعيب: «في حالة عودة علي معلول بالشكل المطلوب سيلعب جناح أمام يحيى عطية الله».

وأضاف إيهاب الخطيب: «النادي الأهلي لم ولن يقصر مع علي معلول بسبب قيمته وعطاؤه للفريق خلال السنوات الماضية».

وأكمل: «في حالة حصول علي معلول على الجنسية المصرية لن يكون هناك مشكلة في استمراره داخل النادي الأهلي حتى في حال عودته بمستوى أقل من المعروف عنه».

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد قال إن علي معلول يخضع لاختبارات وقياسات بدنية خلال يومين لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية. 

رسالة من الخطيب لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة بلوزداد الجزائري


كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد  كواليس حديثه مع رئيس الأهلي محمود الخطيب.
وقال ابراهيم عبد الجواد عبر تصريحات علي ملعب ON:الخطيب في حالة صحية صعبة لكنه حرص على التواجد في المران وطالب اللاعبين بتعويض الجماهير.

. واستقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة حاسمة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2025.


موعد مبارة الأهلي و بلوزداد الجزائري والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل، في توقيت حساس للفريق الأحمر، الذي يسعى لتعويض هزيمته الأخيرة أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال، واستعادة توازنه في البطولة القارية بعد التعادل السلبي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الماضية.
تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا عبر التردد الأرضي، بينما تقوم قنوات بي إن سبورتس بنقل المباراة فضائياً بشكل حصري وفقاً للعقد الموقع بين القناة القطرية والاتحاد الإفريقي “الكاف”.

ويخوض الفريق، مرانه الأخير اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏
من المقرر أن ينطلق المران في السابعة مساءً على استاد القاهرة وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم 

 

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