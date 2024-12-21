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رد مفاجئ من عفاف شعيب بعد سؤالها عن تقديم سيرتها الذاتية.. ماذا قالت؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

رد مفاجئ من عفاف شعيب بعد سؤالها عن تقديم سيرتها الذاتية.. ماذا قالت؟

الفنانة عفاف شعيب
الفنانة عفاف شعيب
تصوير: عمر خالد   -  
أوركيد سامي
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عبرت الفنانة عفاف شعيب عن سعادتها بنجاح مسلسل محارب و الذي عرض في رمضان 2024

و قالت عفاف شعيب في لقاء خاص لـ صدي البلد :" سعيدة بنجاح دوري كأم لـ  حسن الرداد في مسلسل محارب ، الشخصية رغم صغر الدور إلا أنها لقت نجاحا كبيرا

و أضافت عفاف شعيب :" لا أحب تقديم سيرتي الذاتية إلا بعد وفاتي ، و تقدم بشكل متقن أما أن تقدم عن طريق فيلم يسرد بـ تعليق صوتي عن حياتي و مسيرتي الفنية

و استطردت عن التعامل مع الاشعاعات :" أنا لا ألتفت للشائعات وبالطبع واجهت الكثير من التحديات فى بداياتي وكره الكثير من جميع الحاقدين وأعداء النجاح وذلك بسبب توفيقي فى أعمالي وحب الناس المستمر لي  لكنى لم أعادِ أحدًا أو آخذ موقفًا عدائيًا من أحد.


و أختتمت عفاف شعيب إنها تتمني في 2025 أن تسود للسعادة جميع الدول العربية

يشار إلى أن آخر أعمال عفاف شعيب، مشاركتها في بطولة مسلسل محارب ضمن موسم دراما رمضان 2024 الماضي.
وشاركها بطولة العمل حسن الرداد، عفاف شعيب ، ماجد المصري، وأحمد زاهر، ناهد السباعي ونرمين الفقي ومحمود ياسين جونيور، تامر عبد المنعم وملك أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير والإخراج لـ شيرين عادل.

حسن الرداد عفاف شعيب السيرة الذاتية مسلسل محارب الأم

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