عبد الله عاشور سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة دمياط

تقدم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتهنئة إلى اللواء مجدى الوصيف لتوليه منصب سكرتير عام محافظة مرسى مطروح ، معربًا عن خالص أمنياته لسيادته بدوام التوفيق والسداد.

وأكد محافظ دمياط أن اللواء الوصيف مثالاً يحتذى به فى الإخلاص بالعمل والاجتهاد وحرصه الدائم على دعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية على أرض محافظة دمياط خلال توليه مهمة السكرتير العام المساعد بها .

كما هنأ " المحافظ " اللواء عبد الله عاشور لتوليه منصب سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وأعرب عن خالص أمنياته لسيادته بالتوفيق والسداد فى مهمته بالمحافظة.

جاء ذلك عقب إعتماد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لحركة المحليات الجديدة لتطوير الأداء بالمحافظات.

كما تقدم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتهنئة إلى محمد محجوب لتوليه رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور و هانى عبد القوى لرئاسته الوحدة المحلية لمدينة السرو ، بمحافظة دمياط معربًا عن خالص امنياته لهما بدوام التوفيق والسداد.

جاء ذلك عقب اعتماد الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لحركة المحليات الجديدة لتطوير الأداء بالمحافظات.