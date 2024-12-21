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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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صدى البلد

توك شو

في حال استمرارها 3 أيام.. أعراض يجب بعدها التوجه إلى الطبيب

أرشيفية
أرشيفية
نهلة إبراهيم
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تحدثت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة، عن أعراض متحور كورونا الجديد " XEC " ، قائلة إن أبرز هذه الأعراض الشعور بالهمدان وصداع وكحة و التهاب في الحلق وإسهال.
 

وتابعت خلال حوارها المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، اليوم، السبت، أنه في حالة استمرار ارتفاع درجة حرارة الجسم لمدة 3 أيام ولم يستجب الجسم لأي علاج مع وجود أعراض تنفسية يجب الذهاب للطبيب.


وأشارت استشاري البكتريا والمناعة إلى أن هذا المتحور لم يثبت حتى الآن أنه متحور قاس،وأنه لا يوجد فرق جوهري يوضح ما إذا كان دور البرد هو الإصابة بمتحور كورونا الجديد أم لا ؟.

أعراض متحور "إكس إي سي":

تشمل أعراض هذا المتحور الحمى المرتفعة، السعال الجاف، التهاب الحلق الحاد، آلام العضلات، الغثيان، القيء، والإسهال.

انتشار المتحور:

يُلاحظ أن متحور "إكس إي سي" ينتشر بسرعة أكبر من المتحورات السابقة، خاصة في الطقس البارد.

الوقاية والتطعيم:

تظل اللقاحات الحالية فعّالة في الوقاية من الحالات الشديدة المرتبطة بمتحور "إكس إي سي". لذا، يُنصح بالحصول على اللقاح المعتمد من قبل السلطات الصحية المحلية.

الفئات الأكثر عرضة للخطر:

يُعتبر متحور "إكس إي سي" أكثر خطورة على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، مثل السرطان، الفشل الكلوي، فشل الكبد، الفشل التنفسي، وفشل القلب.

نصائح للوقاية:

الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
غسل اليدين بانتظام.
تجنب التجمعات الكبيرة.

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