الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. برودة وأمطار على هذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن الأحوال الجوية ستظل مستقرة حتى نهايات الأسبوع، مع وجود انخفاض في قيم درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية مع نهايات هذا الأسبوع.





طقس اليوم السبت

وأوضحت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم، السبت، أنه يمكن أن تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية ويمكن أن تصل لأربع درجات مئوية على محافظات الصعيد.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، على فترات متقطعة من اليوم، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، حيث متوقع أن تكون قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار حول المعدلات الطبيعية لها أو أقل بدرجة، مضيفة أن العظمى تسجل 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



ولفتت إلى أن اليوم يسود طقس شتوي مائل للبرودة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، بينما يسود طقس مائل للدفء في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سينا، أما خلال فترة الليل يسود طقس شديد البرودة في معظم محافظات الجمهورية خاصة في فترات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر.

