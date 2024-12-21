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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

ليلى علوي برفقه بيومي فؤاد في كواليس مسرحية مشيرة الخطيرة

ليلى علوي
ليلى علوي
قسم الفن
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حرصت النجمة ليلى علوي على مشاركة جمهورها ومتابعيها بنشر مجموعة من الصور التى تتعلق بكواليس احدث أعمالها المسرحية وذلك من خلال العرض المسرحي الذى يحمل عنوان "مشيرة الخطيرة" والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض بالتعاون مع عدد كبير من النجوم المشاركين.

ونشرت النجمة ليلي علوي، مجموعة من صور الكواليس عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وتجمع الصور مجموعة من النجوم المشاركين في صناعة العمل، ضمن أحداث مسرحية "مشيرة الخطيرة"، معلقة عليها قائلة: "بين أحجار الماضي نسجت خيوط الحاضر، قصة مشيرة الخطيرة" 

ويشارك مسرحية "مشيرة الخطيرة" مجموعة من نجوم الفن بجانب الفنانة ليلى علوي كلا من الفنان بيومى فؤاد، وسليمان عيد وعدد آخر من نجوم الفن.

وتدور أحداث مسرحية "مشيرة الخطيرة"، حول مشيرة والتى تجسدها (ليلى علوي)، حيث تعمل بتجارة الآثار بعد خروجها من السجن، كما تخطط لاستخراج تمثال فرعوني كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل سجنها، لكن تفاجأ بأن الأرض بُنى فوقها مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ، فماذا سيحدث عندما تتداخل مهمتها السرية مع حياتها الجديدة؟.

من جهه اخرى قرر صناع فيلم “المستريحة” إقامة عرض خاص يوم الثلاثاء 30 ديسمبر تمهيدا لعرض الفيلم فى يناير المقبل بجميع دور العرض ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الفيلم الجديد الذى تقوم ببطولته ليلى علوى.

أبطال فيلم المستريحة 

الفيلم يقوم ببطولته كل من ليلى علوى وبيومى فؤاد وعمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومصطفى غريب، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ونور قدري، من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم المستريحة 

تدور أحداث الفيلم بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

برومو فيلم المستريحة 

سيطرت حالة من الكوميديا على البرومو الرسمى الذى تم طرحه للفيلم تمهيدا لعرضه فى يناير المقبل حيث ظهر فيه ليلى علوى سيدة أعمال ونصابة وقامت بالسخرية من نفسها لتقول مين “ليلى علوى دى أحلى منى ” كما جاء على لسان أبطال الفيلم ذكر بعض أعمالها مثل “يا مهلبية يا” و"قبضة الهلالى" واغنيتها الشهيرة فى الفيلم “أمبو لا”.

ليلى علوي موسم الرياض مشيرة الخطيرة

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