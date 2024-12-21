قنا.. تكريم يوسف أحمد الفائز بالمركز الأول بمسابقة"مصر في عيون أطفالها"

كرم هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، الطالب يوسف أحمد كمال بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم بمناسبة حصوله على المستوى الأول في مسابقة "مصر في عيون أطفالها " التي نظمها المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بقنا.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن المسابقة ضمن خطة وبرنامج الإدارة العامة للمراكز الاستكشافية بوزارة التربية والتعليم لتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس الطلاب وتشكيل وجدانهم وتوعيتهم بالمعالم التاريخية والحضارية التي تميزها، وتوعيتهم باستراتيجية الدولة تجاه التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وأضاف الصابر، كما تم تكريم رفاعي توفيق أحمد، مدير المدرسة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية لدعمه في تنفيذ الماكيت الذي شارك به الطالب يوسف في فعاليات المسابقة، وبرع في تصميمه لنموذج مصغر للعاصمة الإدارية متضمناً مسجد الفتاح العليم والكنيسة والبرج الأيقوني بمعاونة إلهام أحمد رضوان، مسئول الموهوبين بالمدرسة تحت إشراف الدكتور محمد عيد فارس، مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بقنا.

أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأداء الطالب يوسف وتميز مستواه العلمي والأخلاقي والفني، ومثنياً على هيئة الإشراف بالمدرسة والإدارة والمديرية التي تدعم الموهوبين وتمدهم بكل المهارات والخبرات وتنتقي الأفضل لتمثيل المديرية في منافسات الوزارة.

وأوضح الصابر، بأن المديرية حققت من خلال مدارسها وإداراتها التعليمية المختلفة خلال الفترة الماضية مراكز متقدمة في العديد من المسابقات المعلن عنها من قبل الوزارة، وأثبتت تفوق وتميز أبنائها بكافة المراحل التعليمية.