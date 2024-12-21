العثور على رضيعة داخل كرتونة بسوق الفوقانى في قنا

عثر أهالى بمدينة قنا ، على طفلة رضيعة حديثة الولادة ملفوفة بقطعة قماش داخل كرتونة بمنطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا ، إخطاراً من الأهالي ولجنة حماية الطفل، يفيد بالعثور على طفلة رضيعة ملفوفة بقماش داخل كرتونة آخر شارع منطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا.

جرى نقل الطفلة إلى مستشفى قنا العام، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإحالتها إلى دار رعاية، عقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تكثف أجهزة الأمن بـ قنا ، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمنطقة، لكشف هوية المتسبب فى الواقعة.

من جانبها حررت لجنة حماية الطفل بقنا ، محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، تمهيداً لتقنين الوضع الرسمى للطفلة.