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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

سوهاج تطلق مسابقة التميز الوظيفي في نسختها الثانية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
أنغام الجنايني
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أطلقت محافظة سوهاج جائزة التميز الوظيفي في نسختها الثانية على مستوى ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية،تحت رعاية اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وفى ضوء رؤية الدولة لتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم فى تحقيق التنمية.

وأكد المحافظ أن التقييم هذا العام سيكون وفق معايير موضوعية محددة تعتمد على مستوى رضاء المواطن عن الخدمات، والعمل الميداني، والقدرة على الإبداع وتقديم حلول غير تقليدية لمشكلات العمل.

 

وسيتم ذلك من خلال استمارة تقييم تحدد الدرجات الخاصة بكل عنصر، وتحديد مقابلة شخصية مع المحافظ قبل اعتماد النتيجة.

وأفاد الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ ورئيس اللجنة العليا للجائزة، أنها تهدف إلى تشجيع الموظفين على التميز والابتكار لتعزيز روح المنافسة البناءة وتحسين الأداء الوظيفي والجودة وتعزيز الروح الجماعية والتواصل بين الموظفين، مشيرا إلى نشر دليل مفصل على البوابة الإلكترونية للمحافظة يحتوى على شروط الترشح وآليات تقييم المتنافسين، وكذلك نماذج التقديم.

وأضاف أن موعد التقديم لفئات الجائزة ينتهي في الخامس عشر من شهر يناير لعام 2025 على أن تتولى اللجان الفرعية أعمال الفحص والتقييم والترتيب وفقاً للمعايير عقب هذا التاريخ.

الجدير بالذكر أن المسابقة هي الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية تم إطلاق الموسم الأول منها العام الماضى 2023 وقد حصدت الإدارة العامة لمكتب المحافظ برئاسة الدكتور محمد عبد الهادى مدير عام الإدارة فى ذلك الوقت على المركز الأول، وحصلت إدارة خدمة المواطنين على المركز الأول لفئة افضل ادارة فيما حصل عاطف مبارك على المركز الأول لأفضل موظف.

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