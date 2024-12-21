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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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شتاء 2025 لن يكون الأبرد على الإطلاق.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

الأرصاد
الأرصاد
محمد القاضي
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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "بداية فصل الشتاء رسميا اليوم، ومن المتوقع أن يستمر قرابة 3 أشهر".

وأضافت: "ذروة الشتاء في مصر في شهري يناير وفبراير، وهذه هي الأشهر التي يحدث فيها انخفاضات في درجات الحرارة".

وتابعت: "ذروة انخفاض درجات الحرارة تكون فى شهرى يناير وفبراير، وكلما تقدمنا أكثر فى فصل الشتاء سنشهد انخفاضا فى درجات الحرارة".

وأضافت: "على مدار هذا الأسبوع درجات الحرارة ستكون مستقرة، والقيم ستكون حول المعدل أو أقل من المعدل الطبيعي بدرجة أو درجتين"، مشيرة: "قيم درجات الحرارة مش هيكون فيها انخفاضات ملحوظة ولكن أقل من المعدل الطبيعى درجة أو اثنين خلال هذا الأسبوع والأجواء مائلة للبرودة ولكن خلال فترة الليل فى انخفاضات ملحوظة فى درجات الحرارة وفى محافظات مع نهاية الاسبوع ستصل درجة الحرارة فيها ل4 درجات مئوية".

وشددت على أن فصل الشتاء هذا العام، سيكون مثل الأعوام الماضية، وستعود درجات الحرارة لمعدلاتها، "وليس الأبرد على الإطلاق كما يقول البعض.. وهذا الكلام غير صحيح، لكن الشتاء هذا العام سيكون مختلف عن العام الماضي".

حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الطقس

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