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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

استقالة رئيس شرطة نيويورك بعد مزاعم باتهامه بالتحرش بضابطة

ضابط شرطة نيويورك المتهم بالتحرش الجنسي
ضابط شرطة نيويورك المتهم بالتحرش الجنسي
أخبار العالم
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استقال أعلى ضابط يرتدي الزي الرسمي في قسم شرطة نيويورك من منصبه بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.

واستقال جيفري مادري فجأة من منصبه كرئيس للشرطة مساء الجمعة بعد أن وجهت الاتهامات من قبل ملازمة في شرطة نيويورك.

وفي صباح يوم السبت، ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن مادري قام بتبادل عدد كبير من ساعات العمل الإضافية مقابل لقاءات جنسية من أحد مرؤوسيه.

وقالت الملازمة كواثيشا إيبس، في تصريحات صحفية، إن مادري 'اعتدى عليها' بل وارتقت إلى حد المطالبة بممارسة الجنس داخل مقر شرطة نيويورك.

وقالت في مقابلة صحفية: 'لقد أراد ممارسة الجنس دائمًا بطرق شاذة.

وتابعت إبس ومحاميها إريك ساندرز إنهما يعتزمان تقديم بلاغا إلى مراقب المدينة يوضح مزاعمها.

وأضافت “لقد عملت لدى مادري أثناء ترقيتها في الرتب في القوة، من رئيس الإسكان إلى رئيس الدورية”.

وتابعت إن “مطالبه الجنسية بدأت في يونيو 2023 عندما حصل على أعلى منصب كرئيس للقسم" فيما نفى محاميه جميع الاتهامات.

تدعي إبس أن الضابط المتزوج طلب منها ممارسة الجنس أولاً أثناء وجوده داخل مكتبه داخل مقر شرطة نيويورك.
 

التحرش الجنسي شرطة نيويورك صحيفة نيويورك بوست مقر شرطة نيويورك

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