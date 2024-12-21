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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أرسنال يواصل تألقه ويكتسح كريستال بالاس بخماسية بالدوري الإنجليزي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد
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واصل آرسنال تألقه باكتساحه كريستال بالاس بخماسية مقابل هدف في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء شهد سيطرة مطلقة للجانرز.

بعد فوز آرسنال على كريستال بالاس قبل ثلاثة أيام في كأس الرابطة الإنجليزية بنتيجة 3-2، كرر رجال ميكيل أرتيتا تفوقهم، ولكن هذه المرة بنتيجة أكبر بفضل ثنائية جابرييل جيسوس في الدقيقتين 6 و14، بينما سجل كاي هافيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 38، وأحرز جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع في الدقيقة 60، قبل أن يختتم ديكلان رايس مهرجان الأهداف في الدقيقة 84. وسجل إسماعيلا سار هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 11.

بهذا الانتصار، رفع آرسنال رصيده إلى 33 نقطة، مقتربًا بفارق ثلاث نقاط من المتصدر ليفربول الذي خاض مباراتين أقل، بينما يتأخر الجانرز بنقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراة أقل. في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

جاءت بداية المباراة قوية من آرسنال الذي افتتح التسجيل مبكرًا عبر جيسوس بعد عرضية من ساكا ارتدت من رأس جابرييل ماجالهاييس، ليسددها المهاجم البرازيلي في الشباك. ورد كريستال بالاس سريعًا بهدف التعادل عبر إسماعيلا سار بعد تمريرة بينية رائعة من تايريك ميتشيل.

إلا أن آرسنال استعاد تقدمه سريعًا بهدف ثانٍ لجيسوس بعد تمريرة من توماس بارتي داخل منطقة الجزاء. وواصل الضيوف فرض سيطرتهم وكادوا يضيفون المزيد من الأهداف لولا تألق حارس كريستال بالاس، قبل أن يعزز كاي هافيرتز النتيجة بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني شهد مواصلة التفوق الهجومي لآرسنال حيث أضاف مارتينيلي الهدف الرابع من تسديدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم ديكلان رايس العرض القوي بهدف خامس.

المباراة شهدت لحظة قلق لجماهير آرسنال بعد تعرض بوكايو ساكا لإصابة عضلية في الشوط الأول، ليغادر الملعب ويحل محله لياندرو تروسارد.

آرسنال يستعد الآن لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة البريميرليج، في ظل الأداء اللافت والهجومي الذي يقدمه الفريق تحت قيادة أرتيتا.

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال

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