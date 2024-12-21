تجديد الثقة في اللواء دكتور محمد عقل سكرتيرا عاما مساعدا لشمال سيناء

جددت وزارة التنمية المحلية الثقة في اللواء دكتور محمد عقل في منصب سكرتير عام مساعد محافظة شمال سيناء.

وكان قد حصل اللواء محمد معوض عقل مشرف ، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من الكلية العسكرية للعلوم والإدارة.

رسالة دكتوراه

جاء ذلك بعد مناقشة رسالة دكتوراه في إدارة الأعمال، بعنوان «استخدام بطاقة الأداء المتوازن في إعادة هيكلة خارطة طريق التخطيط الاستراتيجي.. دراسة تطبيقية».

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور شوقى محمد الصياغ أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة المنوفية «رئيسا»، الدكتورة هناءه أحمد سيد أحمد أستاذ مساعد إدارة الأعمال بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان «مشرفا»، والدكتور مصطفى شلابى محمد أستاذ مساعد إدارة الأعمال بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان «عضوا».

جدير بالذكر أن اللواء محمد عقل تولى رئاسة أحياء شبر وغرب القاهرة، وتدرج في مناصب المحليات حتى أصبح سكرتير مساعد محافظة المنيا.

وكان قد طالب اللواء محمد معوض عقل، في بحث بعنوان «الاستراتيجية العلمية والتطبيقية لتعظيم دور التدريب في تأهيل الموارد البشرية بالإدارة المحلية»، بضرورة تطوير أسلوب تحديد الاحتياجات التدريبية لرفع كفاءة العنصر البشري عن طريق استطلاع رأي مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعاملين حول نقاط القصور العلمي والفني واحتياجاتهم التدريبية اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء خلال الفترة المقبلة، مع توزيع استمارة أو نموذج يتم استيفاءه بالرأي والاحتياجات المطلوبة، مشددا على ضرورة تحليل نتائج الاستطلاع وتحويلها لبرامج تدريبية.

وأوصت الدراسة بأهمية وضع خطة سنوية متكاملة للتدريب مع تفضيل إعداد خطة خمسية يتم إشراك المعنيين في وضعها، مع ترشيح العاملين للبرامج التدريبية على أسس علمية تبعد عن العشوائية والتأثيرات الشخصية، وتستهدف صالح العمل، وتشمل كل المستويات الوظيفية، فضلا عن أهمية إنشاء إدارة أو وحدة متخصصة في المؤسسة تعمل على تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين مع منحها صلاحيات للعمل، مع توفير الاعتمادات المالية للتدريب، واتباع اللامركزية في تنفيذ البرامج التدريبية، والتحفيز المادي للمتفوقين وتشجيعهم على تطبيق ما تم التدريب عليه وتشجيع المبادرات الفردية في مجال التدريب، وتطوير أساليب العمل وتعميم استخدام النظم الإلكترونية في العمل.