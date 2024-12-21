قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة .. التفاصيل الكاملة للقصف الإسرائيلي العنيف على مستشفى كمال عدوان
بابا الفاتيكان يدين الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة
القيادة الأمريكية: نفذنا ضربات جوية دقيقة ضد منشآت حوثية في صنعاء
70 يوما بحد أقصى .. موعد شهر رمضان 2025 وكم يتبقى عليه؟
بروتوكول علاج متحور كورونا الجديد .. الصحة توضح
غارات أمريكية بريطانية تستهدف منطقة عطان في صنعاء
اتفرج من البيت ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد
برشلونة يتقدم على أتلتيكو مدريد 1-0 في الشوط الأول بالدوري الإسباني
جداول امتحانات كليات جامعة عين شمس لعام 2025
بنك ناصر يكشف تفاصيل تقديم منح ومساعدات نقدية لمحدودى الدخل
بلاش تصدقوا | خيرى رمضان: نصابين بيعملوا صفحات باسمى ويطلبوا مساعدات
تفحم ميكروباص أسفل طريق الأوتوستراد بالمعادي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

جميلة ويفي تحصد جائزة البرج الفضي عن فيلم "أحمر"

جميلة ويفي
جميلة ويفي
تقى الجيزاوي
×

حازت المخرجة جميلة ويفي على جائزة البرج الفضي كأفضل مخرجة شابة عن فيلم “ أحمر ” من إنتاج المعهد العالي للسينما.

جميلة ويفي هى كاتبة ومخرجة التحقت بالمعهد العالي للسينما وشاركت كمساعد مخرج فى عدة أعمال ، وفيلم “أحمر” هو أولى تجاربها الروائية القصيرة ، وفاز الفيلم بجائزة بمهرجان فيلم الطالب الدولي بالمغرب 

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير 

واختتمت اليوم فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة،  والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية في الفترة من ١٦ ديسمبر إلى ٢١ ديسمبر.

وبدأ حفل الختام بالسلام الوطني، ثم كلمة رئيس المهرجان وحيد صبحي، والذي أكد دعم وزارة الثقافة للمهرجان، كما شكر نقابة المهن السينمائية ومؤسسة بيت الفيلم والمنظمين علي مجهوداتهم.

وأضاف صبحي أن هناك تحديات جديدة واجهها المهرجان، ولكن بإرادة القائمين عليه تم تجاوزها، وأن الدورة السابعة ستكون أكبر وأكثر في المشاركة .

واكد مدير مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير احمد النبوي ، أن هذه الدورة بكل نجاحاتها نتاج سنة كاملة من الجهد المبذول.

وتابع النبوي، أن إدارة المهرجان كانت في غاية السعادة من التنوع الكبير في الأفلام التي تم عرضها خلال الدورة السادسة.

وخلال كلمة المدير التنفيذي للمهرجان تامر بجاتو، فاكد أن هذا المهرجان تم بنائه بسواعد الشباب، الذي كان يعمل بكل حب حتي إخراجه بهذا الشكل الذي يليق باسمه .

نتائج مسابقات الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير 

اما عن نتائج المسابقات الخمس لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير من خلال لجان التحكيم ، فتم إعلانها كالتالي :

اولا : مسابقة الطلبة والشباب وتحمل اسم رائد السينما المصرية محمد بيومي

- تنويه خاص لفيلم لحظه إخراج جومانا خاطر 
- تنويه خاص فيلم فقدان إخراج رامي الكساب 
- جائزة البرج الفضي للفيلم اللبناني far from it للمخرج ماريو جبالي
- جائزة البرج الذهبي للفيلم كان نفسي للمخرج أسامة القزاز، وتم منح جائزة مالية ٢٥ ألف جنيه .

ثانيا : مسابقة أفضل مخرجة بأسم الرائدة المصرية عزيزة أمير 
تنويه خاص لفيلم أمانة البحر للمخرجة هند سهيل
تنويه خاص من لجنة التحكيم لفيلم عقبالك يا قلبي للمخرجة شرين دياب


جائزة البرج الذهبي لفيلم ان غاب القط للمخرجة مريان حنا

ثالثا : مسابقة الفيلم التسجيلي 
تنويه خاص لفيلم حر للمخرج يوسف شرشر 
تنويه خاص لفيلم بداية الطريق للمخرج يوحنا اشرف

تنويه خاص لفيلم راعي البقر  الاخير للمخرجة بسمة شرين
جائزة البرج الفضي لفيلم قولتلك للمخرجة ملك الصياد  
جائزة البرج الذهبي لفيلم قلوب صغيرة للمخرجة مروة الشرقاوي

رابعا : مسابقة الفيلم المصري

تنويه خاص لفيلم لم ابكي غدا للمخرج محمد محمود
تنويه خاص لفيلم خبرني عن اللي صار للمخرج عمر وليد
جائزة البرج الفضي بيني وبينك للمخرج عمرو السيوفي
جائزة البرج الذهبي لفيلم أمانة يا بحر للمخرجة هند سهيل

خامسا : مسابقة الفيلم الدولي 
تنويه خاص لفيلم الفيلم الهولندي scrap
تنويه خاص لفيلم نهار عابر للمخرجة رشا شاهين

جائزة البرج الفضي حتي يولد until he''s born
من الصين 
جائزة البرج الذهبي الفلسطيني برتقاله من يافا للمخرج محمد المغني

كما تم عرض فيلم الختام " نهار عابر" للمخرجة رشا شاهين، والجدير بالذكر ان مخرج المهرجان محمد مبروك.

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير المخرجة جميلة ويفي فيلم “ أحمر ”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش

بشرى سارة.. احسب الزيادة المقررة لمعاشك بداية من يناير

أرشيفية

برد ولا كورونا؟|أعراض المتحور XEC الجديد.. 5 علامات مميزة

امام عاشور

الزمالك لو كلمه هيرجع .. تصريحات مثيرة بشأن إمام عاشور

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

معاش

بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر

أرشيفية

بعد سقوط بشار.. أسماء الأسد تطلب الطلاق في روسيا والسماح لها بالعودة إلى لندن

نرمين الفقي

خلال تكريمها بجائزة الأفضل .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. برودة وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

رسالة ماجستير تناقش تدعيم البعد البيئي بشركات البترول والاعتماد على التنمية المستدامة

رسالة ماجستير تناقش تدعيم البعد البيئي بشركات البترول

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تبرز مواهبها في برنامج عباقرة الجامعات

جانب من المشاركة

رئيس جامعة عين شمس: مبادرة بداية تهدف للاستثمار في رأس المال البشري

بالصور

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية
وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية
وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

التيكتوكر العالمي خابي لام يؤدي العمرة ..شاهد ماذا قال أمام الكعبة

خابي لام
خابي لام
خابي لام

احذر تناولها بدون استشارة الطبيب .. مكملات غذائية تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان

مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة

محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق

اليوم الواحد
اليوم الواحد
اليوم الواحد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد