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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

إلهام شاهين بعد تكريمها من الموريكس دور: فيا جينات لبنانية .. وبيعرفوا يصنعوا الفرح

الهام شاهين
الهام شاهين
قسم الفن
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أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بتكريمها على هامش فعاليات حفل توزيع جوائز "الموريكس دور"، الذي يقام مساء السبت في لبنان، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.


 حرصت إلهام شاهين على تحية الحضور فور صعودها على المسرح، وقامت بإلقاء كلمة بمناسبة التكريم وقالت: "دايمًا أقول أنا فيا جينات لبنانية، لأن أنا 90% من شخصيتي عند، ولبنان شعب عنيد يعرف يحول الأحزان إلى إيجابيات، بيعرف يحول المشاكل إلى إيجابيات".

وتابعت: "لبنان بيعرف يصنع الفرح، ثقافته هي ثقافة الحياة وده أجمل ما فيكم، ان انتوا شعب حقيقي جيمل محب للسلام محب للحياة محب للفنون وده الشئ المشترك ما بين الشعب اللبناني والشعب المصري وانا بحس أن احنا أقرب شعبين لبعض في العالم العربي، يا رب دايمًا لبنان ومصر مع بعض في كل الأوقات الصعبة والحلوة، وإن شاء الله عام 2025 متفائلة جدًا وهيكون عام سلام ورخاء وخير على لبنان، وبقولكم عيد ميلاد مجيد وعام سعيد وإن شاء الله سنة سعيدة عليكم جميعًا، بحبكم من كل قلبي".

مهرجان الموريكس دور

يحتفل عالم الفن العربي اليوم السبت، بانطلاق حفل توزيع جوائز ‘الموريكس دور’ في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت شعار ‘اشف جراح العالم بالفن والموسيقى’، حيث سيجمع الحفل الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، نخبة من أبرز النجوم في مجال الغناء والتمثيل من مختلف أنحاء العالم العربي، ليحتفلوا بأفضل الأعمال الفنية في مجالاتهم.

دورة الـ 24 تحت ظروف استثنائية

تقام الدورة الـ 24 من جوائز ‘الموريكس دور’ هذا العام وسط ظروف غير تقليدية، بعد أن تعرض الحفل للتأجيل لمدة شهرين بسبب الأوضاع الأمنية في لبنان نتيجة الحرب، وقد تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مما سمح بعودة الفعاليات الفنية مجددًا، ورغم التحديات، يظل الحفل واحدًا من أبرز المناسبات التي ينتظرها الفنانون والجماهير على حد سواء.

تكريمات مميزة لنجوم الفن العربي

على صعيد جوائز التمثيل، كشفت بعض المصادر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أسماء الفنانين المكرمين هذا العام، حيث ستنال النجمة اللبنانية ماغي بوغصن جائزة ‘أفضل ممثلة لبنانية’ عن دورها في مسلسل ‘ع أمل’، بينما ستتوج النجمة السورية سلافة معمار بجائزة ‘أفضل ممثلة عربية’ عن مشاركتها في مسلسل ‘ولاد بديعة’، كما سيحصل النجم السوري محمود نصر على جائزة ‘أفضل ممثل عربي’ عن دوره في المسلسل ذاته.

وتستمر التكريمات مع النجمة اللبنانية باميلا الكيك التي ستنال جائزة ‘أفضل ممثلة لبنانية’ عن دورها في مسلسل ‘كريستال’، إلى جانب تكريم الفنانة السورية أمل عرفة عن مشاركتها في ‘أغمض عينيك’. كما سيتوج النجم السوري عبد المنعم عمايري، بينما ستحصل الفنانة الشابة ماريلين نعمان على جائزة ‘أفضل فنانة صاعدة’ عن دورها في ‘ع أمل’.

نجوم يتنافسون على القمة

فيما يتعلق بجوائز الغناء، تشهد منافسة قوية في فئة ‘نجمة الغناء العربية’، حيث تضم القائمة كل من أحلام، أروى، أسماء لمنور، أصالة، أنغام، بلقيس، سميرة سعيد، شذى حسون، وشيرين عبد الوهاب، إلى جانب العديد من الأسماء اللامعة الأخرى.

أما في فئة ‘نجم الغناء العربي’، فإن المنافسة ستكون شديدة بين كبار النجوم مثل تامر حسني، إيهاب توفيق، جورج وسوف، حسين الجسمي، عمرو دياب، محمد حماقي، وصابر الرباعي، من بين آخرين.

لبنان إلهام شاهين الموريكس دور

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