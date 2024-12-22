موعد صرف معاشات يناير 2025.. وقيمته المستحقة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، وذلك بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى للمعاش، والتي من المقرر أن تطبق في شهر يناير 2025، وسنرصد خلال السطور التالية موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 وقيمة الزيادة، وأماكن صرف المعاشات.

بدء الإجراءات الخاصة برفع الحد الأدنى للمعاش

تنفيذًا لإعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من أول شهر يناير 2025، تبدأ الهيئة الإجراءات الخاصة لبدء رفع المعاشات سواء الحد الأقصى للمعاش والذي سيصل إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها، أو رفع الحد الأدنى للمعاش والذي سيصبح 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، لمن تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 /1 /2025، كما سيتم اعتبارًا من الأول من يناير عام 2025 رفع الحد الأقصى لآجر الاشتراك التأميني ليصبح 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

موعد صرف المعاشات

أشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن موعد صرف المعاشات لشهر يناير سيبدأ اعتبارًا من الأول من يناير وسيستمر حتى نهاية الشهر، وسيتمكن المواطن من صرف المعاش من خلال مكاتب البريد المختلفة أو من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

أماكن صرف المعاشات

وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية العديد من الأماكن والطرق المتاحة لصرف المعاشات، حتى تسهل عملية الصرف على المواطنين وتخفف عنهم مشقة عناء الذهاب لأماكن بعيدة لصرف المعاش، ومن بين هذه الطرق:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

فروع البنوك التي تدعم صرف المعاشات.

مكاتب البريد المصري القريبة للمواطن.

المحافظ الإلكترونية تدعم صرف المعاش.

منافذ شركة فوري.

قيمة المعاش بعد الزيادة الأخيرة

قيمة معاش الشريحة الأولي 1495 جنيهًا.

قيمة معاش الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

قيمة معاش الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

قيمة معاش الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

قيمة معاش الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

قيمة معاش الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

قيمة معاش الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

قيمة معاش الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

قيمة معاش الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

قيمة معاش الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

قيمة معاش الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

قيمة معاش الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

قيمة معاش الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهًا.

قيمة معاش الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.

زيادة الحد الأدنى من المعاشات

الجدير بالذكر أن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد أعلن خلال الأيام الماضية عن زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 بدلًا من 1300 جنيه للموظفين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025، فيما يرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10090 جنيهًا.