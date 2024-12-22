وزنك هيقل بسرعة | 4 خطوات لتحقيق حلم الرشاقة

تسعى العديد من الفتيات لإنقاص وزنهن بطرق عديدة ويعتقدن أن الامتناع عن تناول الطعام هو الحل الوحيد لتحقيق هذا الهدف ولكن موقع هيلث لاين كشف عن 4 خطوات لإنقاص الوزن وهي :

النوم الكافي :

فقد أكدت الدراسات أن النوم عدد ساعات غير كافية يعمل على تبطئ عملية التمثيل الغذائي، مع تغير الهرمونات التي تتحكم في الجوع، ولكن النوم الجيد يعمل على تحسين الحالة المزاجية واسترخاء الجسم وتعزيز العادات الصحية للجسم ومن ثم تبدأ رحلة نجاح انقاص الوزن بطريقة سريعة ومثالية .

تناول الأطعمة بنسب معتدلة :

هناك اعتقاد سائد أن الفواكه والخضروات لا تزيد الوزن ولكن الحقيقة هي أن الفواكه والخضراوات تحتوي على سعرات حرارية ودهون قليلة وبعضها يحتوى على نسبة عالية من الماء، كما يساعدون على الشعور بالشبع والحفاظ على الوزن بالفعل ولكن يفضل تناولهم باعتدال لأن الإفراط فى تناولهم يؤدي بنتائج عكسية ويصيب بزيادة الوزن .



ممارسة التمارين الرياضية :

وقد نصح موقع هيلث لاين بهذا التقرير بممارسة رياضات معينة منها رفع الأثقال والتي تعمل على زيادة القدرة العضلية التي تزيد من معدل التمثيل الغذائي والتخلص من الدهون كما نصح الموقع بممارسة تمارين اليوجا مثل رياضة رفع الأثقال للوصول لأفضل النتائج.

أطعمة غنية بالألياف :

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف في الشعور بالشبع كما تحتوى على عناصر غذائية ضرورية لصحة الجسم، والأطعمة الغنية بالألياف مثل الدقيق الشوفان والفاصوليا والفول والحمص والبقوليات الأخرى.