قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات الوزراء داخل مجمع الإسماعيلية الطبي لرصد الخدمات المقدمة للمواطنين
إجازة نصف العام الدراسي 2025 جميع الصفوف.. تفاصيل عاجلة الآن
خامنئي: أمريكا وإسرائيل تتوهمان تحقيق انتصار في سوريا
حقيقة اقتراب الزمالك من التعاقد مع التونسي على يوسف جناح هاكن السويدي
شوبير يوضح حقيقة تعيين وليد سليمان مديرا للكرة في الأهلي
مصرع 4 في حادثة اصطدام هليكوبتر بمستشفى موغلا في تركيا
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات الأهلي وشباب بلوزداد
إندونيسيا تحيي الذكرى العشرين لكارثة تسونامي المأساوية.. فيديو
أدلة جنائية وتحريات.. قرارات عاجلة من النيابة في حريق مطعم شهير بفيصل.. صور
زيادة المعاشات 2025.. موعد الصرف والفئات المستفيدة
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق «قمر تجسس صناعي» ثالث من مركز فضائي أمريكي
معاداة السامية.. أحدث اتهام للرئيس الروسي| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

مشيرة خطاب تكشف عن تحد كبير يواجه ذوي الهمم هذه الأيام

مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان
الديب أبوعلي
×

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن اجتماع اليوم بالغ الأهمية لمعرفة مقترحات ورؤية الحضور والمشاركة في الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الهمم، وكيفية دعم الجهود المبذولة من الدولة لحصولهم على حقوقهم كاملة.

وأشارت "خطاب" خلال كلمة لها إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره رفع الوعي فيما يخص قضايا الأشخاص ذوي الهمم، مؤكدة أن الدستور المصري كفل الحقوق للجميع دون تمييز بما فيه ذوي الهمم.

ولفتت إلى أن كود البناء يمثل واحدة من التحديات التي تواجه ذوي الهمم، مطالبة بمراعة هذا الأمر عند البناء، موضحة بأن المشكلة كانت بارزة في المباني القديمة.

يشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمهندسة أمل مبدى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

كما يشارك في الاحتفالية جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ذوي الإعاقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحريق

خسائر بالملايين.. كواليس ساعات من مكافحة نيران حولت مطعم وشقق أعلاه لرماد.. صور

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

اتفرج من البيت ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

اموال

خلال ساعات.. بشرى سارة من المالية للعاملين في الدولة

أمام عاشور

«الغندور» يكشف حقيقة طلب حسام غالي رحيل إمام عاشور من الأهلي

حريق

حريق هائل يلتهم مطعمًا شهيرًا بشارع فيصل .. شاهد

الاهلي

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 22-12-2024.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

سعر الدولار في البنوك اليوم

رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 22-12-2024

ترشيحاتنا

دعاء نهاية العام الميلادي وبداية السنة الجديدة

دعاء نهاية العام وبداية سنة جديدة.. ردده الآن يفتح لك أبواب الخيرات

علي جمعة

علي جمعة: التقوى مفتاح كل خير ومغلاق كل شر

وزير الأوقاف

حصاد الأوقاف.. إحلال وتجديد 1137 مسجدًا وفرش أكثر من 2400 مسجد في 2024م

بالصور

الصدفية.. سبب ظهورها وكيفية التعامل معها

الصدفية
الصدفية
الصدفية

«لو ببلاش متشتريهاش».. أخصائي تغذية يكشف عن أخطر المكونات في أطعمتنا اليومية

أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية
أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية
أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية

بين الأناقة والجرأة.. روبي ترد على الانتقادات بإطلالة فضية جديدة|شاهد

روبي
روبي
روبي

ماجي بوغصن تتخلى عن البطانة بالأحمر الشفاف بجائزة أفضل ممثلة لبنانية 2024|شاهد

ماجي بو غصن
ماجي بو غصن
ماجي بو غصن

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد