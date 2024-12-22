استغلوا أي فرصة.. كولر يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

شارك الاعلامي أحمد حسن تصريحات كولر مدرب النادي الاهلي لـ اللاعبين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:" كولر للاعبين : شباب بلوزداد لديه بعض العناصر التى تستطيع صنع الفارق ويجب الحذر من هذا الأمر واستغلال اي فرصة علي مرمي المنافس".

ويخوض مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة قوية أمام نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



موعد اللقاء

تنطلق مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما تذاع مباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الأحد عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية.