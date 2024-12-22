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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

محافظ الغربية يفتتح أسواق اليوم الواحد لعرض السلع بأسعار مخفضة بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
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افتتح اللواء أشرف الجندي ، محافظ الغربية ،صباح اليوم ،يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، “أسواق اليوم الواحد"، بالمحلة المقامة بجوار رئاسة حي أول المحلة والتي تمثل نقلة نوعية في تقديم السلع بأسعار مخفضة في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وعقب الافتتاح وقص الشريط حرص محافظ الغربية على تفقد مختلف أقسام السوق التي تضم مجموعة واسعة من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية التي تلبّي احتياجات المواطنين اليومية. شملت الأقسام الخضروات، الفاكهة، البيض، والمعلبات بأنواعها، وجميعها كانت بأسعار مخفضة وجودة ممتازة. كما تفقد قسم اللحوم والأسماك الطازجة التي تم توفيرها بالتعاون مع التجار المحليين، بالإضافة إلى أقسام الأرز والزيوت والسكر التي تُعد من السلع الاستراتيجية التي تسعى المحافظة لتوفيرها بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود. كما تم عرض منتجات من شركات محلية مثل شركة طنطا للزيوت والصابون، شركة مطاحن غرب ووسط الدلتا، شركة النيل للزيوت، والشركة العامة لتجارة الجملة، بالإضافة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن أسواق “اليوم الواحد” ستستمر في تنظيمها بشكل دوري، مع توسيع نطاقها لتشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم. وأضاف أن هذه الأسواق تُعد خطوة مهمة لمكافحة ارتفاع الأسعار، حيث توفر السلع الأساسية بأسعار منخفضة، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود، وأشار الجندي إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام المحافظة بتوفير الدعم للمواطنين ومواجهة أي محاولات لاستغلالهم، قائلاً: “لا مكان للجشع أو احتكار السلع في الغربية. الدولة بجميع مؤسساتها تقف إلى جانب المواطن، وسنواجه أي محاولات لرفع الأسعار بكل حزم.”

وأضاف أن الهدف من أسواق “اليوم الواحد” ليس فقط توفير السلع بأسعار مخفضة، ولكن أيضًا دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الشركات المحلية على عرض منتجاتها مباشرة للمواطنين، مما يقلل من دور الوسطاء ويساهم في خفض الأسعار. وقال: “نحن نعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير السلع بأسعار مناسبة بشكل مستدام، بعيدًا عن الحلول المؤقتة.”

وتابع الجندي: “هذه المبادرة جزء من خطة شاملة تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بشكل دائم.” ولفت إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على الأسواق يعكس النجاح الكبير لهذه المبادرة في تلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مع التأكيد على أن الرقابة المستمرة على الأسواق ستكون حاضرة لضمان عدم التلاعب بالأسعار.

وفي ختام جولته، شدد المحافظ على أن المحافظة ستواصل جهودها في محاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار عادلة، داعيًا إلى التعاون بين جميع الجهات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي يستحقه أبناء الغربية.

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