رسالة قوية من عمر الدردير لـ لاعبي الأهلي بعد الفوز على بلوزداد

حقق فريق الأهلي الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الدردير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بص ياغريمي أنا كده كده ضمنت الكونفدراليه وهكسبها هكسبها ان شاء الله يعني

لو تعرف انت تكسب افريقيا هستناك في السوبر الأفريقي ومعايا ناصر منسي ".

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، بينما جاء أورلاندو بايرتس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة وحيدة.