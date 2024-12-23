نجوى كرم تكشف عن رأي زوجها في أعمال بصراحة.. شاهد

كشفت الفنانة نجوى كرم عن طبيعى علاقتها بزوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني ورأيه فى الأعمال التى تشارك بها.

وقالت نجوى كرم فى لقاء ببرنامج "et بالعربى" : باحب رأيه وباثق فيه، ومش بيجاملني لما يكون عندي غلط بيقولي لازم دا يتعدل، ولما يكون كل حاجة حلو بيقولي ولاغلطة، وملاحظاته باخدها بعين الاعتبار.

نجوى كرم تقدم أغنية جديدة ببرنامج Arabs Got Talent

وفي مفاجأة مبهرة واستعراض مميز خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent، أطلت "شمس الأغنية العربية"، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على الجمهور الحاضر وملايين المتابعين أمام شاشات مجموعة MBC الإعلامية، وقدمت لأول مرة أغنيتها الجديدة "عتوقيت قلبي" وسط عرض ضخم.

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "عتوقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.

وتقول كلمات الأغنية في مقدمتها:

عتوقيت قلبي .. الساعة هلّق عشق ونُصّ

وانتَ قاعد جنبي

بدّي تضلّ بقُربي .. بدل السّاعة سّاعة ونُصّ

ما بيشبع منّك قلبي

ما بدّي إلّا عيونك تيشوفوني حلوة

حتّى القمر من دونك مش عم شوفو مضوي

الله بلاني بالحبّ وشو حلوة هالبلوة

وعُرض فيديو أغنية "عتوقيت قلبي" بشكل حصري عبر قناة روتانا على يوتيوب، من إخراج المخرج اللبناني عماد عبود، وتضمن مشاهد استعراضية مبهرة تفاعل معها الجمهور الحاضر في ختام حلقات الموسم السابع من البرنامج الشهير Arabs Got Talent.

كما تم عرض الأغنية صوتياً عبر جميع إذاعات الوطن العربي والمنصات الموسيقية المتخصصة.