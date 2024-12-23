قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا تستطيع قوة التغلب علينا.. الحرس الثوري الإيراني يكشف طبيعة دعمه للمقاومة
أبوشقة يطالب بالتخيير بين الحبس والغرامة في إهانة الطبيب..والحكومة تتمسك بالحبس
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة للشيوخ.. وعودة الانعقاد 5 يناير
وزير الخارجية: نرفض أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال
وزير الإنتاج الحربي: "مصنع 99" أحد القلاع الصناعية فى توفير احتياجات القوات المسلحة
تشريعية النواب ترفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي
الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
الشناوي والسولية.. تطور مفاجئ في أزمة لاعبي الأهلي مع الجماهير الحمراء
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024
رئيس الوزراء يوجه بتذليل التحديات أمام القطاع السياحي لمضاعفة الحركة الوافدة
الحكومة ترفض إلغاء عقوبة الحبس في قانون المسئولية الطبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

قناة السويس تعلن بدء تقديم خدمة جمع المخلفات من مدخلي القناة خلال الربع الأول من 2025

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
الإسماعيلية انجي هيبة
×

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، وصول بعض الوحدات البحرية الخاصة بأسطول شركة آنتي بوليوشن إيجيبت" تمهيدا لبدء تقديم خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن منها من السفن العابرة للقناة في نطاق المدخلين الشمالي والجنوبي وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، جاء ذلك خلال جولته التفقدية للوحدات البحرية بمرسى مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح رئيس الهيئة أن الخدمة الجديدة ستراعي تطبيق المعايير البيئية الدولية وفقا للمنظمة البحرية الدولية "IMO" وذلك باستخدام معدات بحرية متقدمة ومتخصصة في أعمال رفع المخلفات البحرية وفقا لأساليب صديقة للبيئة أبرزها سفينة جمع المخلفات ECO SUEZ 1 التي تعد  أول وحدة فى أسطول الشركة الصديق للبيئة حيث تمتاز بتصميم هيكل فعال، ودهانات صديقة للبيئة، ومحركات منخفضة الانبعاثات مصممة لتحقيق أعلى قدر من كفاءة استهلاك الوقود، بالإضافة إلى عدد من الصالات البحرية ذاتية القيادة، واللنشات السريعة.

وأشار الفريق ربيع إلى أنه جارى التعاقد على بناء مجموعة من سفن جمع المخلفات الصديقة للبيئة وذلك بالتعاون مع ترسانات وشركات الهيئة على أن يتضمن التعاقد  إمكانية إنشاء وحدات هجينة تعمل بالوقود البديل.

وأكد رئيس الهيئة  أن إضافة خدمة جديدة لجمع المخلفات من السفن العابرة والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها يأتي تفعيلا لاستراتيجية هيئة قناة السويس للتحول الأخضر بانتهاج سياسات صديقة للبيئة في الأنشطة المختلفة، وهو التوجه الجاد الذي تبلور في إلتزام الهيئة بوجود مندوب بيئي دائم خلال فترة تقديم الخدمة، علاوة على التعاون مع مقاولين الأشغال العاملين في المجال وتدريبهم على الأساليب والمعايير الدولية لجمع المخلفات من السفن وذلك تفعيلا للاتفاق الساري مع الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل وكلاً من هيئة موانئ البحر الأحمر والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتوفيق أوضاع مقاولي الأشغال من مقدمي الخدمة.

من جانبه، أكد فيرون فايسيليادس رئيس مجلس إدارة مجموعة V المالكة لشركة Antipollution اليونانية أن الشراكة الجديدة مع قناة السويس تعد نقطة انطلاق قوية نحو توطين تكنولوجيا جمع المخلفات من السفن بطريقة مستدامة وآمنة لخلق مستقبل أفضل مستدام لقناة السويس والمنطقة المحيطة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة V المالكة لشركة Antipollution اليونانية أن المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى جمع المخلفات الصلبة من السفن بمناطق الانتظار على أن يليها في المراحل التالية إنشاء مصنع للوقود المشتق من النفايات وصولاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

جدير بالإشارة، أن شركة"آنتي بوليوشن إيچيبت" هى شركة مساهمة مصرية بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية( من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية والسيد إيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة وهى جمع المخلفات البحرية الصلبة والسائلة وإعادة تدويرها ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية.         

الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية هيئة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن غياب طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس

الاثار

العثور على كنز أثري في أعماق بحر الإسكندرية.. والداخلية تحبط بيعها| صور

الأهلي

ملايين فى الأرض.. نادي خليجي يصدم الأهلي في صفقة فاشلة

فريق الأهلي للكرة النسائية

حركة مشينة.. حكاية طرد صخرة الأهلي وخناقته مع محكمة بـ الدوري

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع إلى هذا المستوى.. سعر الذهب اليوم الإثنين 23-12-2024

اعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

إعلان نتيجة حج القرعة السياحي 2025 اليوم.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القاهرة

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

ترشيحاتنا

تويوتا كورولا هايبرد 2025

زيادة أسعار تويوتا كورولا كروس هايبرد 2025

فيات كومبي DOBLO

إصدار جديد من فيات لسيارة كومبي DOBLO الخدمية .. صور

iOS 18

أبل تضيف ميزة قوية لنظام iOS 18

بالصور

ضبط 10 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن في بلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

دينا فؤاد تتصدر تريند جوجل .. اِعرف السبب

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

مواليد هذه الأبراج تعاني من كثرة الفلوس في العام الجديد ٢٠٢٥

الابراج
الابراج
الابراج

اعتقادات خاطئة وسوء فهم.. الجراحة قد تسرع انتشار سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد